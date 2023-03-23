Повідомляв вагнерівцям про розташування ЗСУ та військової техніки: у Житомирі викрили російського агента
Правоохоронці викрили та затримали агента ПВК Вагнер, який повідомляв ворогу про розташування стратегічних об'єктів, ЗСУ та військової техніки
Про це інформує Офіс генерального прокурора.
Слідство встановило, що уродженець Херсонщини, який проживає у місті Житомир, у забороненій соцмережі "Вконтакте" зв'язався з представником приватної військової компанії Вагнер та погодився співпрацювати.
Зловмисник збирав дані про розташування стратегічних військових об'єктів, підрозділів і техніки Збройних Сил України.
"Здобуті відомості наносив на карту, фотографував і передавав зображення ворогу для можливого використання під час планування та ведення бойових дій. Особливу активність підозрюваний проявив протягом вересня-жовтня 2022 року", - пише пресслужба.
Повідомляється, що за порадою ворожого куратора для конспірації й приховання злочинної діяльності користувався позивним "Снаров".
Правоохоронці повідомили російському поплічнику про підозру у державній зраді. До суду подано клопотання щодо обрання запобіжного заходу.
- Раніше СБУ Рівненщини викрила на держзраді поліцейську з Маріуполя. 35-річна жінка перейшла на бік ворога та зайняла посаду в окупаційному органі влади.
- Служба безпеки в Івано-Франківську повідомила про підозру заступнику командира роти ворожих військ, взятому в полон Силами оборони на Луганщині. Йому загрожує позбавлення волі на строк 15 років або довічне ув'язнення.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.01
Купівля 38.01Продаж 38.83
-
EUR
Купівля 40.44Продаж 41.35
- Актуальне
- Важливе