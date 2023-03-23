Про це інформує Офіс генерального прокурора.

Слідство встановило, що уродженець Херсонщини, який проживає у місті Житомир, у забороненій соцмережі "Вконтакте" зв'язався з представником приватної військової компанії Вагнер та погодився співпрацювати.

Зловмисник збирав дані про розташування стратегічних військових об'єктів, підрозділів і техніки Збройних Сил України.

"Здобуті відомості наносив на карту, фотографував і передавав зображення ворогу для можливого використання під час планування та ведення бойових дій. Особливу активність підозрюваний проявив протягом вересня-жовтня 2022 року", - пише пресслужба.

Повідомляється, що за порадою ворожого куратора для конспірації й приховання злочинної діяльності користувався позивним "Снаров".

Правоохоронці повідомили російському поплічнику про підозру у державній зраді. До суду подано клопотання щодо обрання запобіжного заходу.