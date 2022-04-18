Повідомляють про фальшиві мінування: президент Сербії звинуватив Україну і одну з країн ЄС у зриві авіарейсів із Белграда до Москви

Про це він сказав сербському ЗМІ TV Pink.

"Навіть сьогодні пілот отримав повідомлення про бомбу, десь над Словаччиною, але він продовжив політ, тому що ми знаємо, що повідомлення неправдиві. Ми знаємо, що вони з двох країн, одна з ЄС, інша Україна", - сказав Александр Вучич, однак жодних доказів своїх слів не надав.

Він також додав, що Сербія здійснює рейси в Росію "не заради прибутку", а за фальшивими мінуваннями на рейсах Air Serbia стоять іноземні служби.

"Через постійні загрози мінування ми більше нічого не заробляємо на цих рейсах", - відзначив Александр Вучич.

Крім цього, президент Сербії згадав бомбардування Югославії силами НАТО у 1999 році: "Ви скасували рейси, коли 19 країн бомбардували нашу країну? Ніхто нам не допоміг, ніхто".

Відзначимо, що Сербія відмовилася приєднатися до санкцій ЄС проти РФ та не закрила неба для російських авіакомпаній.

Віцепрем'єр - міністр гірничодобувної промисловості та енергетики Сербії Зорана Михайлович заявила, що країна планує знизити залежність від газу з РФ

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