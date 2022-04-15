У Сербії заявили про плани знизити залежність від російського газу завдяки поставкам з Греції та Азербайджану

Про це повідомляє 24 канал з посиланням на Міністерство гірничодобувної промисловості та енергетики.

За словами Михайлович, з вересня 2023 року Сербія отримає можливість підвищити свою енергетичну незалежність.



Країна планує отримувати зріджений природний газ із Греції, а природний газ – з Азербайджану.



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"Сербія все ще залежить від одного постачальника. У нас є два напрямки газопостачання, але ми залежні від Росії. Наше сполучення з Болгарією, яке буде готове наступного року, дає нам можливість вести переговори та отримувати LPG з Греції та підключатися до газу з Азербайджану, що зменшує нашу залежність", - cказала міністерка.

Чинний договір з "Газпромом" завершується 31 травня.

Італія в рамках пошуку альтернатив російському газу і диверсифікації поставок енергоресурсу домовилася про збільшення імпорту газу з Алжиру

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі відвідає Республіку Конго і Анголу в цьому місяці задля підписання угод про збільшення поставок газу.