Повітряні сили за день знищили 3 літаки, 1 вертоліт і 2 крилаті ракети росіян, - ЗСУ

Про це повідомляє офіційний Facebook Командування Повітряних Сил ЗСУ.



"15 березня силами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України знищено три літаки рашистів. Один поки не встановлено, а два – це винищувачі бомбардувальники Су-34. Також збито один ворожий вертоліт, три БПЛА оперативно-тактичного рівня та дві крилаті ракети", повідомили в ЗСУ.



У командуванні Повітряних Сил також відзначили ракетно-бомбову роботу по наземних цілях.



"Авіація Повітряних Сил завдавала ракетно-бомбових ударів і по наземних цілях. Група тактичного призначення у складі бомбардувальників Су-24м, штурмовиків Су-25, вертольотів Мі-24 армійської авіації, під прикриттям винищувачів здійснила дев’ять авіанальотів на колони ворожої техніки та скупчення військ рашистів", - йдеться у заяві Командування Повітряних Сил ЗСУ.



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