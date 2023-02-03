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Пов'язані з РФ лобісти фінансували європейських політиків для легітимізації анексії Криму, - розслідування OCCRP

3 лютого, 2023 п'ятниця
19:33
Світ санкції проти Росії

Фінансована Росією лобістська група "Міжнародне агентство актуальної політики" щонайменше з 2016 року працювала з європейськими політиками, щоб домогтися скасування санкцій Євросоюзу проти Росії після анексії Криму

Про це йдеться в розслідуванні OCCRP та видання-партнери IRPI, "Важливі історії" та Profil.

Зазначається, що журналісти отримали доступ до електронного листування російського медіатехнолога Саргіса Мірзаханяна, який працював помічником у депутатів Держдуми РФ. Витік опублікували хакери, які називають себе "Кіберхунтою", у 2016-2017 роках.

Журналісти знайшли в листуванні проєкт скасування санкцій проти Росії для Кіпру, де санкції описуються як такі, що "фундаментально суперечать нормам міжнародного права", а також наголошується на економічній шкоді, завданій Кіпру внаслідок втрати бізнесу з Росією.

В одному з листів витоку Мірзаханян повідомляє, що отримав від неназваного європейського політика інформацію "щодо цінника за проголосоване". Тозато і Хюбнер у підсумку представили відповідні проєкти у своїх парламентах.

Зазначається, що представники правих партій Паоло Тозато з італійської "Ліги Півночі" і Йоганнес Хюбнер з австрійської Партії свободи, згідно з даними з листування, мали внести до своїх законодавчих органів резолюції про скасування санкцій проти Росії. У кожного проєкту був зазначений бюджет у 20 тисяч євро, а ще 15 тисяч євро були зарезервовані для кожного "в разі успішного голосування".

За даними розслідування, налагодження співпраці виражалося зокрема в запрошенні на Ялтинський міжнародний економічний форум. Він проходив щорічно з 2016 по 2019 рік за участю команди Мірзаханяна.

У листуванні фігурують імена дев'яти запрошених до Ялти європейських політиків з Австрії, Німеччини, Італії, Чехії та Польщі та їхні гонорари на загальну суму 21 500 євро. Ці виплати, ймовірно, виходять за рамки компенсації витрат, оскільки транспортні витрати обговорювали окремо.

  • 8 грудня Угорщина виступила проти запланованого нового пакета антиросійських санкцій, можливо, країна скористається своїм правом вето проти будь-якого рішення ЄС, яке потребує одностайності.
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Крим
санкції ЄС проти Росії
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