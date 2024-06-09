Як справа про стосунки Трампа з порнозіркою може змінити президентські перегони. Пояснюємо

Чи не кожна його заява, чи не кожен його вихід, чи не кожна згадка про нього має нотки скандальності. Що більше, за часів президентства проти нього двічі починали процедуру імпічменту. Перший раз у 2019 році через Україну (спроба тиснути на Зеленського для проведення розслідування щодо політичного суперника, сина Байдена). Тоді Палата представників схвалила дві статті імпічменту, але Сенат виправдав Трампа по обом статтям. Вдруге історія повторилася у 2021 році. Трамп був звинувачений у підбурюванні до повстання після штурму Капітолію його прихильниками. І знову таки Палата представників сказала так, але Сенат його виправдав.

Та цікаво те, що попри всі ці речі Трамп досі має чи не найбільші шанси знову оселитися в Білому домі за результатами виборів президента восени 2024 року. Здавалося, як це можливо?

Еспресо розповість, які суди тривають над Дональдом Трампом, чому це не заважає йому бути фаворитом виборчих перегонів та що очікувати від американського правосуддя.

Суди над Трампом, в чому звинувачують експрезидента

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"Напевне, хтось обмовив Йозефа К., бо одного ранку, дарма що він не скоїв жодного злочину, його заарештували". Так починається найвідоміший роман Франца Кафки "Процес" і ці слова точно не про Дональда Трампа.

До свого президентства Дональд Трамп як бізнесмен був залучений у численні судові справи. Його бізнес-імперія в різний час охоплювала різноманітні галузі, включаючи нерухомість, готельний бізнес, казино, та інші підприємства. Ще у 1973 році проти компанії Трампа, який ще й 30 років не мав, Міністерство юстиції США подало позов. Його та батька, які володіли компанією, звинуватили в дискримінації афроамериканців у наданні житла. У підсумку Трамп уклав угоду без визнання провини, але погодився змінити свої практики оренд. Також Трамп кілька разів спеціально оголошував банкрутство своїх казино, щоб реструктурувати борги і зберегти контроль над підприємствами. У судах розглядали справи про неналежну якість освіти університету Трампа, результат – експрезидент заплатив за це $25 млн, також він заплатив кілька мільйонів, коли інвестори звинуватили його у шахрайстві. Одним словом, якщо згадувати всі справи Трампа, то це буде товста книжка з юридичних наук. Тому Трамп точно не Йозеф К.

Та найцікавіші справи проти Дональда Трампа почалися вже після того, як він програв на виборах 2020 року своєму найлютішому супернику – демократу Джо Байдену. Недоторканність закінчилася і знову лавина судових справ накотилися на Трампа.

На сьогодні його судять за чотирма кримінальними обвинуваченнями. Це найважливіші справи, але є й інші, цивільні. Загалом, якщо в усіх цих справах його визнають винним, то йому можуть присудити майже 600 років ув’язнення!

Фінансові махінації:

Генеральна прокуратура штату Нью-Йорк подала цивільний позов проти Трампа та його компанії Trump Organization за ймовірні фінансові махінації. Його звинувачують у завищенні вартості активів для отримання вигідніших кредитів та страхових умов, а також у заниженні вартості тих самих активів для зменшення податкових зобов’язань.

Справа про втручання у вибори в Джорджії 2020 року:

Трампа звинувачують у спробі змінити результати виборів у Джорджії під час президентських перегонів 2020 року. Зокрема, йому приписують тиск на чиновників, таких як секретар штату Бред Раффенспергер, з метою знайти додаткові голоси для зміни результатів виборів.

Однак нещодавно справу було офіційно призупинено через розгляд питання про відсторонення окружного прокурора в апеляційному суді. Таким чином, до виборів судовий процес точно не відбудеться.

Зберігання секретних документів у Мар-а-Лаго:

Федеральні слідчі виявили, що після завершення президентського терміну Трамп зберігав секретні урядові документи в своїй резиденції в Мар-а-Лаго у Флориді. Його звинувачують у незаконному зберіганні секретних матеріалів, перешкоджанні правосуддю та неналежному поводженні з урядовими документами.

Штурм Капітолію 6 січня 2021 року:

Також Трампа звинувачують у підбурюванні своїх прихильників до нападу на Капітолій з метою перешкоджання офіційному підтвердженню результатів президентських виборів, де перемогу здобув Байден. Він також підслідний за можливу роль у змові для перешкоджання конституційному процесу передачі влади.

Та наразі у Верховному суді досі вирішується спірне питання, чи має експрезидент імунітет від судового переслідування за роль у подіях 6 січня 2021 року.

Підкуп порнозірки Стормі Деніелс за мовчання

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Це справа щодо порушення законів про фінансування виборчої кампанії. Напередодні президентських виборів 2016 року адвокат Трампа, Майкла Коен, здійснив платіж з виборчого фонду у сумі $130 тис. зірці фільмів для дорослих Стормі Деніелс (справжнє ім'я Стефані Кліффорд) за нерозголошення інформації про сексуальні стосунки Трампа й порноакторки, які мали місце у 2006 році (нагадаємо, Трамп одружився зі словенською моделлю Меланією Кнавс у 2005 році). Власне, Стормі Деніелс мала намір розсекретити свої зв'язки, однак гроші змусили її передумати. Потім вона все ж розповіла про це, а Трамп заперечив. Та тепер суд довів, що Трамп брехав.

Власне, щодо останньої справи, 30 травня, суд присяжних визнав Трампа винним за 34 пунктами, включно з фальсифікацією 11 рахунків, 12 ваучерів і 11 чеків у спробі приховати платіж у розмірі 130 000 тис. доларів порноакторці. Таким чином Трамп став першим колишнім президентом США, засудженим за тяжкі злочини.

Винесення вироку Трампу перенесли на 11 липня. У Трампа буде 30 днів після винесення вироку, щоб оскаржити вердикт.

Як каже Браян Калт, професор права в Університеті штату Мічиган, вирок щодо цього питання може варіюватися від штрафу або умовного терміну до позбавлення волі на термін до чотирьох років. Однак у випадках, коли обвинувачені дійсно отримують тюремний термін за такий ненасильницький злочин, вони зазвичай отримують один рік або менше.

Тобто теоретично Трамп може бути в тюрмі під час президентських виборів і своєї імовірної перемоги. Звучить сюрреалістично, навіть у "Сімпсонах" не було такого епізоду, але це факт.

Чи може засуджений бути президентом? Що каже Конституція та історія США

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Попри юридичні проблеми, Дональд Трамп може бути кандидатом у президенти на виборах 2024 року. Конституція США не забороняє особам, які підслідні або навіть засуджені за злочини, балотуватися на пост президента.

Існує лише чотири вимоги для кандидата в президенти згідно з Конституцією США:

Бути громадянином США від народження;

Досягти віку 35 років;

Проживати в США протягом щонайменше 14 років;

Заборонено будь-якій особі обиратися президентом понад два рази.

Все. Тому суто з юридичного погляду, немає перешкод для того, щоб Трамп балотувався на пост президента, навіть якщо проти нього порушені кримінальні чи цивільні справи. Щобільше, у разі перемоги, Трампа також можуть привезти на присягу президента з в’язниці або ж із домашнього ув’язнення. Єдиний нюанс – йому можуть заборонити голосувати.

Тож, справа Трампа унікальна для історії США. На сьогодні не було випадків, коли президент США обирався, маючи активні судові справи чи відбуваючи тюремний строк. Проте деякі президенти мали юридичні проблеми або конфлікти із законом.

Напевно, що найвідоміша історія про яку чули всі, хто хоч трохи цікавиться історією США, є Уотергейтський скандал. Хоча президент Ніксон не був засуджений і не відбував тюремний строк, він пішов у відставку через загрозу імпічменту. Таким чином – це єдиний президент США, який добровільно залишив свою посаду. Інша, більш сучасна історія – сексуальний скандал із секретаркою Монікою Левінскі. Президент Клінтон був підданий імпічменту, але Сенат виправдав його, тож він допрацював до кінця. Мало того, навіть дружина Клінтона офіційно його не покинула.

А от щодо кандидатів у президенти, історія знає принаймні один випадок, пов'язаний з соціалістичним кандидатом у президенти Юджином Дебсом. У 1920 році він був засуджений за антивоєнні виступи під час Першої світової війни, але, незважаючи на те, що перебував в тюрмі, отримав значну підтримку, набравши близько 3,4% голосів виборців.

З іншого боку, у Трампа тривають інші судові справи. Як він зможе виконувати функції президента, якщо змушений буде відволікатися ще на них?

Тут все простіше. Адже чинний президент завжди має значний імунітет від кримінального переслідування. Існують меморандуми Міністерства юстиції США, які стверджують, що чинного президента не можна кримінально переслідувати. Хоч це не є законом, а радше інтерпретацією конституційних принципів.

Та президент не має імунітету від цивільних позовів за дії, вчинені до вступу на посаду. Наприклад, під час президентства Білла Клінтона проти нього тривала цивільна справа, пов'язана з обвинуваченнями у сексуальних домаганнях.

Тому в разі обрання Трампа президентом, кримінальні справи можуть бути відкладені або значно ускладнені, оскільки переслідування чинного президента вважається неконституційним через імунітет. А от цивільні справи, найімовірніше, продовжуватимуться. Президент може бути змушений відповідати на судові запити та брати участь у судових процесах, якщо це не заважатиме виконанню його обов'язків. Тому ситуація може бути дещо абсурдною, адже він завжди зможе ухилитися, сказавши, що зайнятий своїм гаслом Make America Great Again (англ. – "Зробімо Америку великою знову").

Які шанси у Трампа на перемогу у виборах

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Якби людський світ був логічним, такого питання, як президент-злочинець не мало бути. Та люди не роботи, нами часто керують емоції, які не мають нічого спільного з логікою. Українцям це добре відомо, адже у 2010 році президентом обрали Віктора Януковича, який мав до цього судимості, які хоч і були приховані від громадськості, та всі про них знали. Тому американці в цьому питанні не надто відрізняються від українців. І це пояснюється дуже просто – популізмом, коли вибирають не цукерку, а обгортку.

А обгортка Трампа, як не крути, є заманливою, простою і зрозумілою рядовим американцям. Якщо коротко, то це образ мільйонера, плейбоя, який думає спершу про звичайних американців, а потім про всіх решту. Останні заяви й дії Трампа про це особливо свідчать – він завів собі Тік Ток і пообіцяв розсекретити інформацію про вбивство президента Кеннеді, що точно має сподобатися багатомільйонним прихильникам різних теорій змов. Загалом його політичні тези крутяться навколо кордону з Мексикою, іммігрантів, вирішенню війни в Україні за 24 години та навіть протистоянню антибілому расизму.

Ювілейні, 60-ті президентські вибори у Сполучених Штатах мають відбутись у листопаді 2024 року, тобто залишилося менше, ніж пів року. З кожним днем ситуація і настрої виборців можуть змінюватися. Рейтинги Трампа та Байдена також хитаються і фактично є майже однаковими. Якщо Джо Байдену великою мірою перемога у виборах залежить від вирішення війн в Україні та Ізраїлі, то, з протилежного боку, судові справи проти Дональда Трампа насправді не є для нього визначальними. Про це кажуть чи не всі експерти. Ба більше, Трамп намагається використовувати їх на свою користь, говорячи, що все це політичні переслідування з боку Джо Байдена і він не вважає себе винним.

А щодо фактичного підкупу порнозірки, то і так всі знали, яким мачо є Трамп, тому це не є чимось кричущим, чи таким, що не вкладається у голову, особливо для виборців Трампа. Відповідно, тут не повториться ситуація, яка мала місце в кінці 80-х років минулого століття з політиком-демократом Ґері Гартом, який був фаворитом президентських виборів у 1988 році, однак втратив популярність через розголошення у пресі його подружньої зради. Фільм "Лідер перегонів" 2018 року з Г'ю Джекманом у головній ролі про це чудово розповідає.

Тож усі ці судові справи мають більше значення не щодо популярності Трампа серед електорату, а щодо його популярності в самій Республіканській партії. Адже Трампа досі офіційно не висунули кандидатом у президенти від республіканців. Він є лише імовірним кандидатом. Хоча сумнівів в тому, що партія його висуне є мало, особливо після його впевненої перемоги на праймериз, однак на Республіканському національному з'їзді, що відбудете в середині липня, можуть бути і сюрпризи. Адже за місяць часу різні закулісні дискусії через всі ці судові справи і можливий тюремний вирок, можуть позбавити Трампа лідерства у партії.

Хоча у CNN відзначають, що наразі таких відвертих розмов немає, а лідери партії досі прихильні до свого фаворита, який може повернути республіканців у Білий дім.

"У минулі епохи політики швидко дистанціювалися від кандидата в президенти з натяком на "багаж" – не кажучи вже про того, хто був засуджений за злочин. Але в епоху Трампа республіканці підрахували, що залишатися в команді приносить дивіденди, оскільки вразливі демократи Палати представників і Сенату тримаються на відстані від Байдена", - кажуть у CNN і додають, що по-суті, республіканцям нічого втрачати.

Тобто проблема в тому, що кандидат від демократів, теперішній президент Джо Байден через свою низьку популярність серед самих демократів в силу як його політики, так і віку, не може сповна використати цей козир у рукаві, яким є судові справи Трампа. Тим самим це відкриває більше можливостей для Трампа, щоб переконати партію в тому, що всі ці суди для такого шоумена як Трамп – не загроза, а додаткова сцена, де він грає жертву політичних репресій. З іншого боку, в разі програшу, республіканці, імовірно, швидко дистанціюються від Трампа, адже ще чотири роки таких хитавиць вони точно не витримають, як і сам Дональд Трамп. Тому для нього ці вибори – це справді останній шанс, бо перемога дає владу, а програш – забуття.

Що ж у підсумку переможе – логіка чи емоції у виборі американців, покаже лише час. Та не варто забувати і про іноземні сили, адже як Росія, так і Китай також намагаються вплинути, використовуючи для цього армії своїх ботів. Для росіян і китайців, які хочуть зайняти роль США у світовій гегемонії, будь-які хитання в американській політиці їм на руку, адже відкривають нові можливості для просування своїх інтересів. Тому для України найважливішим у всьому тому є не стільки, хто переможе, а як це відбудеться і чи не призведе до якихось внутрішніх конфліктів, що можуть відвернути увагу американців від своїх союзників за океаном.