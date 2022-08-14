Позашляховики, які потрібні для вивозу поранених з поля бою, простоюють в гаражах Дніпра, - волонтерка Корчинська
Волонтерка Оксана Корчинська розповіла, що позашляховики, які премʼєр-міністр України передав цивільній медицині міста Дніпра, більше потрібні на фронті
Про це вона розповіла в етері телеканалу "Еспресо".
"Нам дуже потрібні позашляховики. Від таких авто залежить життя поранених. Проте я не розумію дій премʼєр-міністра України, який передав гуманітарну допомогу у вигляді таких позашляховиків цивільній медицині. Нам розповідають, що ці позашляховики стоять в місті Дніпро і вони там не потрібні. Там потрібні реанімобілі та звичайний санітарний транспорт. Ніякої важливої ролі позашляховики там не грають. Вони потрібні на фронті для того, щоб вивозити поранених з поля бою", - розповіла Корчинська.
Волонтерка також додала, що Територіальна оборона міста Дніпра має погане медичне забезпечення.
"Якби не волонтери, то ситуація з медичним забезпеченням Територіальної оборони міста Дніпра була б критичною. Теж саме стосується і доріг. Дороги в Дніпропетровській області вщент розбити. Тому все, що стосується Дніпропетровської області, то тут майже все погіршує стан пораненого, поки ми проходимо 10-20 км до медичного закладу", - додала вона.
- 11 серпня Петро Порошенко повідомив, що італійські бронемашини MLS SHIELD, куплені волонтерами ГО "Справа Громад" і Фондом Порошенка, вже на Східному фронті.
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