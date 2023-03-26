Про це він сказав у інтерв'ю АР.

Він зазначив, що мирні переговори між РФ та Україною не обов'язково означають, що кордони мають бути там, де зараз проходить лінія фронту.

"Знаєте, зупинити війну і сісти за стіл переговорів не означає, що ви приймаєте статус-кво. Коли закінчиться війна і почнуться мирні переговори, не обов'язково, щоб кордони були там, де проходять лінії фронту. Ми знаємо це і з нашої власної історії... Припинення вогню має настати зараз", - заявив Сіярто.