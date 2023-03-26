Позиція Угорщини не означає, що Росія має зберегти всі окуповані території України, - Сіярто
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що позиція країни про необхідність припинити вогонь не означає, що Росія має зберегти окуповані території України
Про це він сказав у інтерв'ю АР.
Він зазначив, що мирні переговори між РФ та Україною не обов'язково означають, що кордони мають бути там, де зараз проходить лінія фронту.
"Знаєте, зупинити війну і сісти за стіл переговорів не означає, що ви приймаєте статус-кво. Коли закінчиться війна і почнуться мирні переговори, не обов'язково, щоб кордони були там, де проходять лінії фронту. Ми знаємо це і з нашої власної історії... Припинення вогню має настати зараз", - заявив Сіярто.
- Петер Сіярто заявив, що його країну намагаються втягнути у війну в Україні, але Будапешт рішуче цьому опирається.
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