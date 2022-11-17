Про це повідомляє "Європейська правда".

До пакету допомоги входять системи протиповітряної оборони, боєприпаси, бронетехніка, індивідуальне спорядження, зокрема зимові комплекти одягу та засоби захисту тіла, обладнання для наведення гармат, намети та маскувальні сітки.

Парламент Швеції підкреслює, що рішення було ухвалене попри те, що питання було винесене менш ніж за два робочі дні до його розгляду.

Як раніше говорив прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, цей пакет військової допомоги Україні є найбільшим з початку повномасштабної війни РФ проти України: його сума на 1 мільярд крон більша за всі попередні пакети, разом узяті.

"Очевидно, що Україна добре захищається від російського наступу, далеко за межами очікувань, і частковим поясненням цього є те, що вони отримують широку підтримку з боку інших країн", - заявив Крістерссон напередодні.

Також про вагомий пакет військової допомоги з боку Швеції під час засідання у форматі "Рамштайн" напередодні повідомив очільник Пентагону Ллойд Остін.

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