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"Прагнемо показати злочини, скоєні РФ проти медіа": у Вільнюсі відкриється фотовиставка українських воєнкорів

15 вересня, 2022 четвер
13:44
Культура Військова журналістика

У столиці Литви Вільнюсі завтра, 16 вересня, відбудеться відкриття фотовиставки "On the Frontlines of Truth". Журналісти покажуть злочини Росії, скоєні проти медіа

Про це повідомила агенція "Детектор медіа".

Як йдеться у повідомленні, фотовиставку "On the Frontlines of Truth" організували Інститут масової інформації та Internews за підтримки Клубу пресфотографів Литви.

"Цією фотопрезентацією ми прагнемо показати злочини, скоєні Російською Федерацією проти медіа та журналістів, а також віддати належне українським журналістам, які працюють у надзвичайно небезпечних умовах", - йдеться в анонсі події.

Зазначається, що експозиція проходитиме всередині будівлі Вільнюського залізничного вокзалу.

"Модераторкою виступить директорка Internews в Україні Джилліан МакКормак. До участі у заході запрошено посла України в Литовській Республіці Петра Бешту, очільницю громадської організації "Детектор медіа" Наталію Лигачову. На фотовиставці будуть присутні представники вільнюського вокзалу, медіа", - зазначається у повідомленні.

Також повідомляється, що це вже друга фотовиставка з теми повномасштабної війни в Україні. Рада Європи у Стразбурзі (Франція) організувала першу виставку, яка відбулася у червні 2022 року.

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Україна
Росія
журналісти
мистецтво
російська армія
Литва
фотограф
злочини проти людяності
війна з Росією
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