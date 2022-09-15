"Прагнемо показати злочини, скоєні РФ проти медіа": у Вільнюсі відкриється фотовиставка українських воєнкорів
У столиці Литви Вільнюсі завтра, 16 вересня, відбудеться відкриття фотовиставки "On the Frontlines of Truth". Журналісти покажуть злочини Росії, скоєні проти медіа
Про це повідомила агенція "Детектор медіа".
Як йдеться у повідомленні, фотовиставку "On the Frontlines of Truth" організували Інститут масової інформації та Internews за підтримки Клубу пресфотографів Литви.
"Цією фотопрезентацією ми прагнемо показати злочини, скоєні Російською Федерацією проти медіа та журналістів, а також віддати належне українським журналістам, які працюють у надзвичайно небезпечних умовах", - йдеться в анонсі події.
Зазначається, що експозиція проходитиме всередині будівлі Вільнюського залізничного вокзалу.
"Модераторкою виступить директорка Internews в Україні Джилліан МакКормак. До участі у заході запрошено посла України в Литовській Республіці Петра Бешту, очільницю громадської організації "Детектор медіа" Наталію Лигачову. На фотовиставці будуть присутні представники вільнюського вокзалу, медіа", - зазначається у повідомленні.
Також повідомляється, що це вже друга фотовиставка з теми повномасштабної війни в Україні. Рада Європи у Стразбурзі (Франція) організувала першу виставку, яка відбулася у червні 2022 року.
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