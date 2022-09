Про це повідомила агенція "Детектор медіа".

Як йдеться у повідомленні, фотовиставку "On the Frontlines of Truth" організували Інститут масової інформації та Internews за підтримки Клубу пресфотографів Литви.

"Цією фотопрезентацією ми прагнемо показати злочини, скоєні Російською Федерацією проти медіа та журналістів, а також віддати належне українським журналістам, які працюють у надзвичайно небезпечних умовах", - йдеться в анонсі події.

Зазначається, що експозиція проходитиме всередині будівлі Вільнюського залізничного вокзалу.

"Модераторкою виступить директорка Internews в Україні Джилліан МакКормак. До участі у заході запрошено посла України в Литовській Республіці Петра Бешту, очільницю громадської організації "Детектор медіа" Наталію Лигачову. На фотовиставці будуть присутні представники вільнюського вокзалу, медіа", - зазначається у повідомленні.

Також повідомляється, що це вже друга фотовиставка з теми повномасштабної війни в Україні. Рада Європи у Стразбурзі (Франція) організувала першу виставку, яка відбулася у червні 2022 року.

Полонений боєць "Азову" Дмитро Козацький здобув золото та срібло на фотовиставці в Парижі за серію фото з Азовсталі The Light will win.

