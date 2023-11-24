Правило мінімалізму 90/90, яке позбавить вас безладу в домі

Часом здається, що безлад і хаос у кімнаті можуть вплинути на наш настрій та продуктивність. Однак, розв'язати цю проблему досить просто, якщо знати правильні підходи та методи.

Ця стаття пропонує розглянути декілька порад та цікаву стратегію, яка допоможе вам ефективно позбутися безладу у вашій квартирі та забезпечити затишок в оселі.

Безлад: значення поняття та причини виникнення

Відповідно до даних українського академічного словника, слово "безлад" або "безладдя" - це брак будь-якого ладу, порядку, системи. Безлад - це стан, коли різні предмети чи речі знаходяться в непорядку або розкидані без системи. Це поняття може стосуватися різних сфер життя, від неорганізованого простору в кімнаті чи офісі, до неструктурованого графіка або ускладненої системи управління часом. Наявність безладу може впливати на наш настрій, викликати стрес та ускладнювати фокусування на дійсно потрібних завданнях.

Безлад у квартирі може виникати з різних причин:

Неправильна організація простору та безсистемний підхід. Незадовільне розміщення меблів та відсутність системи зберігання є частою причиною виникнення безладу. Коли вам незручно складати речі по своїм місцям (необхідні шафи чи комоди розміщені в іншій кімнаті), або в шафах не вистачає для них місця, ви й самі не помічаєте, як починаєте розкидати різні предмети по квартирі.

Неусвідомлене накопичення речей. Люди часто зберігають певні предмети через емоційну прив'язаність до них або через спогади, що пов'язані з ними. Це може ускладнювати процес розчищення та організації простору. Адже улюблена фраза "ще згодиться" сприяє нагромадженню мотлоху на балконі або в гаражі.

Відкладання справ на потім та брак часу. Непорядок може виникати, коли люди відкладають роботу з прибиранням або організацією простору на потім. Коли ви не знаходите часу для належного прибирання та організації речей у квартирі через високу зайнятість. Можливо, тоді вам варто подумати про делегування цих справ?

Внутрішній дисбаланс. Коли ви почуваєте себе самотнім, розчарованим в житті та накладання інших проблем тисне на вас, тоді це може відобразитися і на середовищі навколо, в тому числі на безладі в кімнаті.

Звісно, цей список не вичерпний, причини можуть виникати окремо або в поєднанні. Однак, якщо ви зможете знайти причину безладу, впоратися з ним буде легше.

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До чого може призвести безлад?

Безлад у домі може викликати різні проблеми, які впливають на ваш психологічний стан та на ефективність вашої діяльності. Нагромадження зайвих предметів у кімнаті впливає на якість життя в цілому, тому може призвести до:

Стресу та поганого настрою. У вас постійно буде відчуття, що ви перебуваєте в неохайному середовищі, а це може впливати на ваше самопочуття.

Неефективне використання часу. Коли ви не можете знайти речі, це веде до втрати часу на пошуки. Безлад може впливати на вашу ефективність у роботі або в повсякденних справах та заважати ефективно виконувати завдання.

Негативний вплив на фізичне здоров'я. Такий варіант можливий, оскільки гармидер може приховувати пил, алергени та бактерії.

Зниження концентрації. Організація простору може впливати на вашу здатність концентруватися і працювати ефективно.

Вчені з Університету Нью-Мексико у своєму дослідженні зазначають: “Коли довкола людини сильний безлад, вона втрачає контроль над своїм фізичним оточенням, і це може спричинити стрес, депресію чи тривогу”, – дані Researchgate.

У цілому, безлад може вплинути на багато сфер вашого життя, тому варто регулярно приділяти увагу порядку та організації, щоб уникнути цих проблем. Це не означає, що ви маєте одразу навести порядок всюди. Почніть з одного місця, оберіть одне приміщення або навіть одну частину кімнати та застосуйте систематичний підхід. Розпочніть з видалення зайвих речей, викидання непотрібних або непрацюючих предметів.

Насправді в психіатрії є термін "розлад накопичення" або "синдром Плюшкіна", що використовується для опису психологічного стану, коли людина має потребу зберігати велику кількість різних речей. Це відбувається навіть тоді, коли вони втрачають функціональність або коли простір для їх зберігання обмежений. Експерти сайту Psyhosoma зазначають, що однією з причин цього синдрому є: "Трагічні події грають роль первинного стимулу зберігати речі близької людини з сентиментальними цілями, але з часом нав’язливе накопичення поширюється і на інші предмети, набирає стійкого характеру".

Тобто дана хвороба може розвинутись і накопичення різних предметів чи виробів, що не мають реальної цінності або вже втратили свою користь є неправильним.

Сутність правила 90/90, яке допоможе навести лад

Правило 90/90 є принципом мінімалізму, що рекомендує позбутися речей, які ви не використовували довгий час. Це правило спрямоване на зменшення кількості речей у приміщенні та оптимізацію використання доступного простору. Ви маєте чесно відповісти собі на декілька питань: "Чи потрібна мені ця річ? Чи буду я нею користуватися?".

Засновниками даної концепції вважають мінімалістів та авторів подкастів Джошуа Філдс Мілберна та Раяна Нікодемуса. У своїй книзі "Minimalist Rulebook" вони зазначають: "Подивіться на кімнату. Виберіть щось. Що завгодно. Ви користувалися цим предметом протягом останніх 90 днів? Якщо ви цього не зробили, чи будете ви використовувати його в наступні 90? Якщо ні, то варто їх відпустити".

Ця концепція – не є "чарівною паличкою", вона лише змушує вас більш ґрунтовно подумати про цінність предметів та речей, які вас оточують. Тобто, суть полягає в тому, щоб утримувати лише необхідні предмети та відмовлятися від зайвих, що допоможе зберігати кімнату більш організованою та чистою. Заздалегідь продумане розміщення предметів і відповідне використання простору сприяє створенню більш зручного та естетичного середовища.

Насправді цифри в 90 днів є більш умовними, якщо вам такий період часу здається задовгим або закоротким, ви можете встановити власні: наприклад, 60 або 120 днів.

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