Прем'єр Іспанії попередив Росію про серйозні наслідки для економіки у разі нового нападу на Україну

Про це прем'єр заявив на спільній пресконференції з фінською колегою Санною Марін, повідомляє Reuters.



"Важливо донести до Росії повідомлення, що будь-який випадок військового втручання матиме масові та серйозні наслідки для її економіки від санкцій ЄС", - сказав Санчес.



Проте прем'єр не уточнив, у якій формі готуються ці санкції.



Водночас прем'єр-міністерка Фінляндії Марін сказала, що її країна не планує негайно вступати в НАТО, однак вона наголосила, що РФ не має права вето на будь-яке таке рішення.



"У нас є можливість подати заявку на вступ до НАТО в майбутньому, і дуже важливо, щоб ми залишали цю можливість відкритою для себе. Ніхто не може говорити нам, що нам робити. Це наше власне рішення", - заявила Марін.



Як повідомлялося раніше, Велика Британія розробляє пакет посилених санкцій проти Кремля у разі нападу Росії на Україну, які можуть спрямовані особисто проти президента РФ Володимира Путіна.