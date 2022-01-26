Прем'єр Іспанії попередив Росію про серйозні наслідки для економіки у разі нового нападу на Україну
У середу, 26 січня, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що Росія у випадку нового вторгнення в Україну отримає санкції від Євросоюзу, які спровокують серйозні наслідки для російської економіки
Про це прем'єр заявив на спільній пресконференції з фінською колегою Санною Марін, повідомляє Reuters.
"Важливо донести до Росії повідомлення, що будь-який випадок військового втручання матиме масові та серйозні наслідки для її економіки від санкцій ЄС", - сказав Санчес.
Проте прем'єр не уточнив, у якій формі готуються ці санкції.
Водночас прем'єр-міністерка Фінляндії Марін сказала, що її країна не планує негайно вступати в НАТО, однак вона наголосила, що РФ не має права вето на будь-яке таке рішення.
"У нас є можливість подати заявку на вступ до НАТО в майбутньому, і дуже важливо, щоб ми залишали цю можливість відкритою для себе. Ніхто не може говорити нам, що нам робити. Це наше власне рішення", - заявила Марін.
- Як повідомлялося раніше, Велика Британія розробляє пакет посилених санкцій проти Кремля у разі нападу Росії на Україну, які можуть спрямовані особисто проти президента РФ Володимира Путіна.
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