Прем'єр РФ Мішустін заборонив високопосадовцям виїздити без дозволу з країни, - ЗМІ

Про це із посиланням на портал Kasparov.ru передає Еспресо.TV.



Відповідне розпорядження було підписано Мішустіним ще 7 липня, але журналісти дізналися про це лише тепер.



Якщо заступник Мішустіна чи голова міністерства збирається за кордон, відтепер він має отримати дозвіл на виїзд особисто у прем'єра.



"Чиновники нижчого рангу повинні будуть просити дозволити їм виїхати за кордон у заступників голови уряду або керівника апарату", - зазначається у повідомленні.





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