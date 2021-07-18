Прем'єр РФ Мішустін заборонив високопосадовцям виїздити без дозволу з країни, - ЗМІ
Очільник російського уряду Михайло Мішустін обмежив пересування своїх заступників та міністрів
Про це із посиланням на портал Kasparov.ru передає Еспресо.TV.
Відповідне розпорядження було підписано Мішустіним ще 7 липня, але журналісти дізналися про це лише тепер.
Якщо заступник Мішустіна чи голова міністерства збирається за кордон, відтепер він має отримати дозвіл на виїзд особисто у прем'єра.
"Чиновники нижчого рангу повинні будуть просити дозволити їм виїхати за кордон у заступників голови уряду або керівника апарату", - зазначається у повідомленні.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.1
Купівля 27.1Продаж 27.34
-
EUR
Купівля 31.93Продаж 32.33
- Актуальне
- Важливе