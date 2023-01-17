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Прем'єрка Італії Мелоні невдовзі відвідає Україну, - Зеленський

17 січня, 2023 вiвторок
21:35
Світ Джорджія Мелоні

Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні "незабаром відвідає Україну"

Про це, як пише ANSA, президент Володимир Зеленський сказав ведучому під час шоу Porta a Porta на італійському телеканалі Raiuno.

"Вона скоро приїде, я не можу повідомити дату, але скоро", – сказав Зеленський ведучому Бруно Веспі.

Зеленський додав, що прем'єр-міністерка, яку він називає на ім'я, "надзвичайно конкретна".

"Її риторика мені надзвичайно зрозуміла. Я бачу Джорджію проіталійською, і це найголовніше: що вона проіталійська і підтримує Україну. І вона підтримує спільні цінності. Дуже чекаю її офіційного візиту в Україну", – зазначив він.

  • 28 вересня президент України Володимир Зеленський привітав Джорджію Мелоні, яка є лідеркою правої партії "Брати Італії", що перемогла на виборах у парламент. Після перемоги тоді ще майбутня очільниця уряду пообіцяла підтримку Україні. Зеленський запросив Мелоні відвідати Україну з візитом. 

  • 29 грудня прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні наголосила, що Рим допомагатиме Києву. Крім того, вона пообіцяла відвідати столицю нашої країни до кінця лютого
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