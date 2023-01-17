Прем'єрка Італії Мелоні невдовзі відвідає Україну, - Зеленський

Про це, як пише ANSA, президент Володимир Зеленський сказав ведучому під час шоу Porta a Porta на італійському телеканалі Raiuno.

"Вона скоро приїде, я не можу повідомити дату, але скоро", – сказав Зеленський ведучому Бруно Веспі.

Зеленський додав, що прем'єр-міністерка, яку він називає на ім'я, "надзвичайно конкретна".

"Її риторика мені надзвичайно зрозуміла. Я бачу Джорджію проіталійською, і це найголовніше: що вона проіталійська і підтримує Україну. І вона підтримує спільні цінності. Дуже чекаю її офіційного візиту в Україну", – зазначив він.