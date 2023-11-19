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Прем’єрку Естонії Каллас переобрали головою правлячої партії

19 листопада, 2023 неділя
10:15
Світ Кая Каллас

У суботу, 18 листопада, делегати панівної Партії реформ Естонії переобрали головою політсили прем’єр-міністерку Каю Каллас

Про це пише ERR.

Зазначається, що з’їзд Партії реформ відбувся в Естонській академії музики і театру в Таллінні. За місце у правлінні політичної сили боролися 35 посадовців, але на посаду голови партії було висунуто кандидатуру лише прем'єр-міністерки Каї Каллас.

З-поміж 931 делегата, який голосував, прем’єрка Естонії набрала 636 голосів. Водночас 295 людей залишили свій бюлетень порожнім. Як нагадує ERR, у 2018 році Каллас отримала 1067 голосів, а у 2020-му - 984.

Вибори відбувалися за допомогою електронного голосування з 9 до 16 листопада.

До правління Партії реформ входять 17 членів, включаючи голову партії.

  • Також напередодні Каллас заявила, що зацікавлена у тому, аби обійняти посаду генерального секретаря НАТО.
Естонія
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