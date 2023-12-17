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Премія імені Юрія Шевельова 2023: переможцем став Олександр Михед

17 грудня, 2023 неділя
19:21
Культура Олександр Михед

Премію імені Юрія Шевельова за найкращу українську книжку есеїстики 2023 року отримав письменник, культуролог та культурний менеджер Олександр Михед за книжку "Позивний для Йова. Хроніки вторгнення"

Спеціальні відзнаки Капітули цьогоріч були присуджені Андрію Гудимі (посмертно) та Андрію Содоморі, а Спеціальну відзнаку Радіо Культура отримав Андрій Гуменюк.

Імена переможців традиційно стали відомі під час урочистої церемонії в Києві 17 грудня – в день народження мовознавця, історика української літератури, есеїста Юрія Шевельова. Церемонія вручення Премії відбулася в Києво-Могилянській Бізнес-Школі. Ведучою Премії була Ольга Сніцарчук.

Головний інформаційний партнер церемонії – телеканал Еспресо.

До переліку фіналістів Премії імені Юрія Шевельова за найкращу українську книжку есеїстики 2023 року ввійшли Зарембо Катерина, "Схід українського сонця" (Човен), Михед Олександр, "Позивний для Йова. Хроніки вторгнення" (Видавництво Старого Лева), Петросаняк Галина, "Наш сусід Альберт Гофман" (Видавництво 21).

Олександр Михед – український письменник, культуролог, культурний менеджер. Член українського ПЕН. Автор статей, колонок і досліджень про культуру, мистецтво і літературу в українських і закордонних ЗМІ. На основі першої книги Олександра Михеда «Амнезія» було створено мистецький інтерактивний проєкт «Амнезія project: відкрита платформа». Його було представлено на фестивалі «SOUNDOUT! New Ways of Presenting Literature» у Берліні у 2014 році та визнано одним із семи найкращих у світі. Книжку “Позивний для Йова. Хроніки вторгнення” письменник почав писати у перший день повномасштабної війни росії проти України. Працював над книжкою протягом тринадцяти місяців, писав про те, що пережив разом із дружиною, про своїх батьків, які майже три тижні були в Бучі під час окупації.  З 2022 року Олександр служить у лавах Збройних сил України. 

Переможець отримав статуетку Бронзового Ангела, виготовлену скульпторкою Світланою Карунською, а також грошову премію та дипломом лауреата.

Цьогоріч у межах Премії було вручено дві Спеціальні відзнаки Капітули. Перша Спеціальна відзнака була присуджена посмертно Андрію Гудимі за смак до життя і слова, з глибокою вдячністю Герою за чин (за книжку "69 спецій для Серця", Видавництво Старого Лева). Нагороду отримувала донька Андрія Гудими Юлія Гудима. 

Володарем ще однієї Спеціальної відзнаки Капітули за віртуозне продовження традиції українських неокласиків в есеїстиці стане Андрій Содомора (за книжку "Під чужою тінню", Літопис).

Також під час церемонії вчетверте було вручено Спеціальну відзнаку Радіо Культура. Ім’я її володаря оголосила продюсерка Радіо Культура, журналістка, перекладачка та письменниця Ірина Славінська. Відзнаку отримав письменник, живописець, військовий Андрій Гуменюк. Його книжка "Африка" (Видавництво Старого Лева) наступного року прозвучить в аудіоформаті в ефірі Радіо.

Премія імені Юрія Шевельова була заснована 2013 року. Вона присуджується раз на рік українському авторові за художню та наукову есеїстику. Нагорода носить імʼя Юрія Шевельова, який започаткував модерну українську есеїстику, та відзначає внесок у невідʼємні для цього жанру цінності: незалежність думки та витонченість стилю. До розгляду приймаються художні або наукові есеї українських авторів, опубліковані в паперовому вигляді протягом календарного року.

Лауреатами Премії минулих років стали Тарас Прохасько (2013, "Одної і тої самої") та Андрій Портнов (2013, "Історії для домашнього вжитку"), Костянтин Москалець (2014, "Сполохи"), Олександр Бойченко (2015, "Більше/менше"), Вахтанґ Кебуладзе (2016, "Чарунки долі"), Андрій Любка (2017, "Саудаде"), Володимир Єрмоленко (2018, "Плинні ідеології"), Діана Клочко (2019, "65 українських шедеврів. Визнані й неявні"), Тарас Лютий (2020, "Культура принад і спротиву"), Андрій Бондар (2021, "Ласощі для Медора"), Андрій Павлишин (2022, "Нам і далі загрожує вічність").

Засновники Премії: Український ПЕН, Києво-Могилянська Бізнес-Школа, видавництво "Дух і Літера", Центр юдаїки та Український науковий інститут Гарвардського університету.

 

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