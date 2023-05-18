Президент Казахстану здійснив візит до Китаю, де зустрівся з Сі Цзіньпіном
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, який прибув з державним візитом до Китаю, провів переговори з Головою КНР Сі Цзіньпіном
Про це повідомляє пресслужба президента Казахстану.
У рамках державного візиту Токаєва до Китаю було підписано 23 документи, серед яких угода між урядами Казахстану і КНР про взаємне звільнення від візових вимог.
Згідно з документом, дійсними проїзними документами для казахстанців будуть:
- паспорт громадянина РК;
- свідоцтво на повернення в РК.
Для громадян Китаю:
- напівслужбовий паспорт громадянина КНР;
- паспорт громадянина КНР;
- тимчасовий проїзний документ.
Відзначається, що підписання угоди дасть імпульс до "зміцнення тісного співробітництва" між Казахстаном і Китаєм.
- Нагадаємо, у вересні минулого року Сі Цзіньпін здійснив перше після початку пандемії закордонне турне, яке почалося з відвідин Казахстану.
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