Президент Румунії попросив Зеленського переглянути закон про нацменшини

Про це йдеться в пресрелізі офісу румунського президента за підсумками розмови.

"Президент Румунії детально зупинився на нещодавньому ухваленні Україною закону про національні меншини, який викликав занепокоєння та невдоволення з боку румунської влади та представників румунської громади в Україні", - йдеться в пресрелізі.

Відомо, що Йоганніс попросив Президента Зеленського швидко знайти рішення для вирішення та усунення цих проблем. Президенти домовилися, що найближчим часом міністри закордонних справ двох країн проведуть переговори.

"Стосовно питань, пов’язаних з румунською меншиною, президент Володимир Зеленський висловив відкритість до пошуку рішень, щоб румунська громада в Україні могла користуватися тими ж правами, якими користується українська громада в Румунії", - додали в Офісі президента Румунії.

Володимир Зеленський зазначив, що вони з Йоганнісом узгодили "кроки з подальшого розвитку двосторонньої взаємодії, насамперед в оборонній галузі", а також обговорили "формулу миру" та питання двостороннього порядку денного.

13 грудня Верховна Рада ухвалила в цілому закон №8224 про національні меншини. Закон дасть змогу створювати консультативно-дорадчі органи при державних органах виконавчої влади різних рівнів. Вони сприятимуть реалізації державної політики в сфері захисту прав людей, які належать до національних меншин (спільнот). На це міністерство закордонних справ Румунії заявило, що марно просило про консультації з українською стороною щодо закону, й висловило незадоволення низкою його положень.

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