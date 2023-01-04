Президент Румунії попросив Зеленського переглянути закон про нацменшини
Президент Румунії Клаус Йоганніс закликав Володимира Зеленського переглянути ухвалений у грудні 2022 року закон про національні меншини
Про це йдеться в пресрелізі офісу румунського президента за підсумками розмови.
"Президент Румунії детально зупинився на нещодавньому ухваленні Україною закону про національні меншини, який викликав занепокоєння та невдоволення з боку румунської влади та представників румунської громади в Україні", - йдеться в пресрелізі.
Відомо, що Йоганніс попросив Президента Зеленського швидко знайти рішення для вирішення та усунення цих проблем. Президенти домовилися, що найближчим часом міністри закордонних справ двох країн проведуть переговори.
"Стосовно питань, пов’язаних з румунською меншиною, президент Володимир Зеленський висловив відкритість до пошуку рішень, щоб румунська громада в Україні могла користуватися тими ж правами, якими користується українська громада в Румунії", - додали в Офісі президента Румунії.
Володимир Зеленський зазначив, що вони з Йоганнісом узгодили "кроки з подальшого розвитку двосторонньої взаємодії, насамперед в оборонній галузі", а також обговорили "формулу миру" та питання двостороннього порядку денного.
- 13 грудня Верховна Рада ухвалила в цілому закон №8224 про національні меншини. Закон дасть змогу створювати консультативно-дорадчі органи при державних органах виконавчої влади різних рівнів. Вони сприятимуть реалізації державної політики в сфері захисту прав людей, які належать до національних меншин (спільнот). На це міністерство закордонних справ Румунії заявило, що марно просило про консультації з українською стороною щодо закону, й висловило незадоволення низкою його положень.
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