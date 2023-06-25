Відповідне відео у неділю, 25 червня 2023 року, розмістив у фейсбуці вінницький військовослужбовець Олександр Грамарчук.

"Це якийсь сюр…В Красилові (Хмельницька область) парафіяни РПЦ кричали "Ганьба!" військовим і родичам загиблого Героя, які виходили з храму після панахиди за загиблим, яку проводила ПЦУ", - зазначив він у супровідному тексті.

На відео видно, що представники Московського патріархату - а серед жінок у хустках були й молоді чоловіки - вишикувалися "коридором". Вони також кричали: "Ми не хочемо ПЦУ!".

Подія мала місце біля Воскресенського храму, настоятелем якого офіційно є Віталій Дунець, що відмовляється переходити до ПЦУ.

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Учасники панахиди своєю чергою спокійно вийшли з храму.

Як уточнює хмельницький портал Vsim.ua, це відбувалося 23 червня. Того дня Красилів прощався із полеглим на фронті 40-річним Іваном Кушніруком.

На центральній площі міста воїна зустрічали навколішки, а богослужіння проходило в іншому храмі, у Свято-Троїцькому, йдеться у повідомленні Красилівської міської ради.

У Воскресенському храмі теж було вирішено провести панахиду, що й викликало невдоволення УПЦ (МП). Дунець назвав це "спробою рейдерського захоплення".

Сьогодні, 25 червня, в етері телеканалу "Еспресо" міська голова Красилова Ніла Островська підтвердила, що частина жителів міста відмовляється переходити з УПЦ (МП) до ПЦУ.

"Ми маємо зараз протистояння у громаді. Не бажають настоятелі і парафіяни УПЦ (МП) добровільно перейти в ПЦУ. Неодноразово переконували і доводили фактами, що зв'язок є з Росією, але, на жаль, немає добровільного переходу. Ще у квітні ми заборонили на території громади Московський патріархат, припинили право постійного користування земельними ділянками під храмами. У травні пройшла переєстрація релігійної громади. Ще українська мова в храмах не звучить. Близькі, друзі, знайомі на тлі цієї тематики пересварились", - зазначила Островська.

За словами голови міста Красилова, питання подальшої діяльності структур УПЦ (МП) в України допомогло б вирішити прийняття закону у Верховній Раді.