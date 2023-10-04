Сполучені Штати намагаються переконати європейських союзників, що військова допомога Україні буде продовжуватися попри те, що у тимчасовому бюджеті США на 45 днів, ухваленому у результаті домовленостей демократів і республіканців, немає грошей, які мали б бути виділені на цю допомогу. Видання Axios підкреслює, що представники адміністрації президента США та Держдепу розмовляють зараз зі своїми колегами у європейських країнах та у країнах-членах НАТО, які не знаходяться на Європейському континенті, й переконують їх, що допомозі Україні нічого не загрожує.

З публічними запевненнями, що допомога Україні у її протистоянні російській агресії продовжується, виступив раніше сам президент Сполучених Штатів Джозеф Байден. Однак очевидно, що для союзників у США важливі не тільки слова, які можна почути під час публічних виступів американського президента, але й пояснення того, яким чином у Сполучених Штатах збираються працювати над продовженням такої допомоги для Збройних Сил України. Представники адміністрації президента США говорять про те, що працюють над домовленостями з активістами Республіканської партії, щоб домогтися таких рішень, які дозволили б демократам і республіканцям у конгресі спільно голосувати за бюджетні резолюції, які будуть враховувати точку зору обох політичних сил на те, як слід розподіляти кошти державного бюджету. Адже є очевидним, що і у республіканців, і у демократів є свої зони зацікавленості, щодо яких можна проводити плідні перемовини.

До того ж варто нагадати, що за продовження допомоги Україні виступають як демократи, так і більшість представників республіканців у американському конгресі. Таким чином, потрібно лише подолати опір тієї частини республіканської фракції, яка орієнтується на колишнього президента Сполучених Штатів та ймовірного претендента від республіканців на посаду президента на виборах 2024 року Дональда Трампа. І це, звісно ж, виглядає найбільш складним із завдань, тому що згідно із тими домовленостями, яких досяг з цією групою республіканців спікер палати представників Кевін Маккарті, він не може легковажити їхніми інтересами, бо будь-який конгресмен тепер має можливість поставити питання про недовіру до спікера, і таким чином Маккарті може залишитися без підтримки республіканської більшості й втратити посаду керівника палати представників (на момент запису відеоблогу, на основі якого підготовлена ця колонка, спікер Палати представників Кевін Маккарті ще був на посаді, пізніше його відправили у відставку, - ред.). А як ми бачимо по діях Кевіна Маккарті, він робить все можливе, щоби затриматися на посаді принаймні до закінчення терміну повноважень цього скликання палати. Тому з кожним місяцем буде посилюватися градус передвиборчої боротьби, і з кожним місяцем більшості республіканців буде очевидно, що колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп є саме тією людиною, яка користується підтримкою переважною більшості тих, хто буде голосувати за праймериз, який і визначить, хто з представників республіканської партії буде балотуватися на виборах 2024 року.

Ефект Трампа вже дається взнаки хоча б тому, що навіть ті претенденти, які намагаються конкурувати із Дональдом Трампом за номінацією, одразу скажемо, дуже невдало намагаються копіювати не тільки поведінку, але й ті політичні погляди колишнього американського президента. Таким чином не залишається можливостей того, що той, хто стане переможцем республіканської номінації - навіть якщо уявити, що юридичні проблеми не дозволять Дональду Трампу балотуватися на посаду президента Сполучених Штатів - буде у своїх поглядах на допомогу Україні відрізнятися від тих, які зараз пропагує колишній американський президент.

До того ж є достатньо небезпечним, якщо український фактор перетвориться у вагому частину американської передвиборчої кампанії, і той, хто буде балотуватися на посаду президента Сполучених Штатів від республіканців, постійно буде нагадувати, як адміністрація чинного президента і ймовірного кандидата на посаду президента США від демократів Джозефа Байдена розподіляє американські бюджетні гроші.

В цій непростій ситуації також будуть і ті американські політики з республіканського табору, які зараз є щирими прихильниками допомоги Україні. Ми вже бачимо, як обережно вони дозують свої заяви на підтримку України і щодо необхідності продовження воєнної допомоги для нашої держави, і як намагаються з одного боку зберегти свої цінності, а з іншого, так би мовити, "не випасти з мейнстриму" і залишитися вагомою частиною істеблішменту республіканської партії. Так вже неодноразово було і коли Дональд Трамп попередній раз балотувався на посаду президента Сполучених Штатів, і коли він обійняв цю посаду і почав реальну боротьбу із республіканським істеблішментом, тому що лідери цієї партії навіть і не думали конкурувати у своїх політичних поглядах і підходах із чинним американським президентом.

Таким чином, зараз адміністрації Джозефа Байдена буде досить непросто укласти якісь реальні домовленості з республіканцями у Палаті представників, однак згідно із тими запевненнями, які європейські союзники України чують від представників адміністрації президента Сполучених Штатів і Державного департаменту у Білому домі, є інструменти, які дозволять так чи інакше знайти можливості для продовження воєнної допомоги Україні. Не будемо забувати, що припинення такої воєнної допомоги чи принаймні її значне зменшення, буде проблемою не тільки для України і для українських Збройних Сил - це буде, за великим рахунком, політичним фіаско чинної адміністрації і дасться взнаки на шансах демократичного претендента на президентських виборах 2024 року. Таким чином те, проти чого будуть виступати республіканці, щоб зменшити допомогу Україні, якраз і буде тим, що будуть захищати демократи, щоб цю допомогу залишити на відповідному рівні і навіть збільшити. Нас очікує запекла політична боротьба.

Джерело.

Про автора. Віталій Портников, журналіст, лауреат Шевченківської премії

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