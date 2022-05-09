Припинення вогню має поновити переговори між Україною та РФ, - Макрон

Про це він заявив на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Берліні, повідомляє Укрінформ.

За його словами, метою залишається припинення вогню, адже це єдине, що може завершити переговори, щоб отримати мир і виведення російської армії з України.

“Ми залишаємося сконцентрованими на наших цілях зробити все, щоб досягти режиму припинення вогню. Допомогти Україні вести переговори на умовах, які Україна визначить для себе, оскільки наша позиція - бути на стороні суверенітету і територіальної цілісності України. Ці переговори - це єдине, що може відновити мир”, - сказав Макрон.

За його словами, Європа відіграватиме свою роль у гарантуванні безпеки, це буде обговорюватися разом з Україною та союзниками. Також європейці допомагатимуть у питанні відбудови України.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган назвав продовження переговорів у Стамбулі найкоротшим шляхом до припинення російської агресії проти України.