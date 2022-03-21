"Привиди квартир": Airbnb блокує "благодійне" бронювання житла в Україні через випадки шахрайства
Люди з усього світу задля підтримки українців забронювали житло в охоплених бойовими діями містах України через сервіс з Airbnb, але платформа з пошуку житла фіксує численні випадки шахрайства
Про це повідомив Wired.
Відколи люди з різних країн почали виявляти солідарність з Україною та фінансово підтримувати українців, бронюючи житло в Харкові, Києві, Одесі, Львові без наміру скористатися бронюванням, Airbnb помітив масову появу нових оголошень щодо оренди. Шахраї почали створювати "привиди квартир" – розміщувати пропозиції житла, якого ніколи не існувало, пояснюють у сервісі.
За даними сервісу, який відмовився брати 20%-кову комісію з таких благодійних бронювань, користувачі пожертвували понад $15 млн, забронювавши в українських містах 434 тис. ночей. При цьому компанія зупинила роботу в Росії та Білорусі.
Однак факт виникнення фейкових оголошень іде врозріз з політикою компанії, заявив керівник глобальних комунікацій компанії Бен Брейт.
Відтак з середини березня платфрма заборонила з нових акаунтів створювати оголошення про оренду житла в Україні.
Брейт також вказав, що користувачі можуть робити пожертви на Airbnb.org. За рахунок цих коштів сервіс безкоштовно надаватиме житло на короткий період часу для 100 тис. біженців з України.
- Нагадаємо, у Києві через обстріли окупантів пошкоджено понад 70 житлових будинків.
- У столиці від початку російського вторгнення 228 людей загинуло, 912 отримали поранення.
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