"Привиди квартир": Airbnb блокує "благодійне" бронювання житла в Україні через випадки шахрайства

Про це повідомив Wired.

Відколи люди з різних країн почали виявляти солідарність з Україною та фінансово підтримувати українців, бронюючи житло в Харкові, Києві, Одесі, Львові без наміру скористатися бронюванням, Airbnb помітив масову появу нових оголошень щодо оренди. Шахраї почали створювати "привиди квартир" – розміщувати пропозиції житла, якого ніколи не існувало, пояснюють у сервісі.



За даними сервісу, який відмовився брати 20%-кову комісію з таких благодійних бронювань, користувачі пожертвували понад $15 млн, забронювавши в українських містах 434 тис. ночей. При цьому компанія зупинила роботу в Росії та Білорусі.



Однак факт виникнення фейкових оголошень іде врозріз з політикою компанії, заявив керівник глобальних комунікацій компанії Бен Брейт.



Відтак з середини березня платфрма заборонила з нових акаунтів створювати оголошення про оренду житла в Україні.



Брейт також вказав, що користувачі можуть робити пожертви на Airbnb.org. За рахунок цих коштів сервіс безкоштовно надаватиме житло на короткий період часу для 100 тис. біженців з України.

Нагадаємо, у Києві через обстріли окупантів пошкоджено понад 70 житлових будинків.

У столиці від початку російського вторгнення 228 людей загинуло, 912 отримали поранення.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb