Привласнив 3,5 млн грн виплат фіктивних солдатів: на Дніпропетровщині до 7,6 року засудили начальника військової частини

Про це інформує Офіс генпрокурора.

За даними слідства, начальник відділення персоналу штабу військової частини разом з підлеглим фіктивно зарахували на бойову службу кількох громадян, даними яких володіли. Пізніше вони включили їх до наказу за нібито участь у бойових діях. Це довели у суді прокурори.

"Грошові кошти отримували на підконтрольні банківські рахунки, привласнювали та ділили між собою. Таким чином вони заволоділи 3,5 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Чоловіка визнали винним у заволодінні майном в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України) та засудили до 7,6 року ув'язнення. Його також позбавили права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на 2 роки.

"Матеріали стосовно спільника виділені в окреме кримінальне провадження, розслідування у якому триває", - додали в Офісі генпрокурора.