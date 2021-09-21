Призер Олімпіади-2020 Хижняк розповів, за кого вболіватиме у бою Усик - Джошуа
Срібний призер Олімпіади в Токіо Олександр Хижняк розповів, що вболіватиме за Олександра Усика в бою проти Ентоні Джошуа
Про це повідомляє Meta-ratings.com.ua.
За словами Хижняка, після Олімпіади-2020 Усик його підтримав.
"Про Джошуа не можу сказати нічого певного, бо не знаю його особисто. Можу лише зазначити, що це дійсно дуже професійний боксер. Більше хочу сказати про Олександра — людину, спортсмена і професіонала, за якого вболіваємо я і вся моя сім'я. Дуже ціную те, що після того, як я завершив свій виступ на Олімпіаді, Олександр подзвонив мені особисто і підтримав. Я, природно, буду вболівати за нього, бажаю йому тільки перемоги, бажаю йому тільки гарного настрою і всього самого доброго", — сказав Олександр Хижняк.
Поєдинок Усик - Джошуа відбудеться 25 вересня у Лондоні на стадіоні "Тоттенгем".
Українець є обов'язковим претендентом на титул WBO (Всесвітньої боксерської організації) у надважкій вазі. Джошуа - чемпіон WBO та володіє двома іншими титулами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
- Нагадаємо, 7 серпня український боксер Олександр Хижняк програв у фіналі Олімпійських ігор у Токіо бразильцю Еберту Соузі та здобув срібну нагороду.
- 8 серпня генеральний директор промоутерської компанії K2 Promotions Олександр Красюк закликав Хижняка перейти у професіонали.
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