Про дивний "більшовизм"
В Україні шириться пропаганда класової ненависті
Є одна тенденція яка мене дуже напружує.
Це зростання пропаганди класової ненависті. Прям постійно заможні та навіть відносно заможні протиставляються бідним.
І дуже часто — там де не треба.
Причому я розумію, коли хтось хоче викрити корупціонера. О’кей. Вкрав. Доводьте.
Але оце: подивіться на якій машині він їздить, а гляньте який в нього будинок, вже дійшло до "блін, та в нього ноутбук дорогий, а ви ж не можете собі такий дозволити". І не тільки коли мова про держслужбовців (навіть коли раніше вони займалися бізнесом). Вже до бізнесу і менеджерів почали доколупуватись.
І ні, нешановні більшовики, коли ви апелюєте до якості життя і споживання, ви не ненависть до корупціонерів плекаєте, а ненависть до будь-кого, в кого є гроші й відповідний рівень споживання. Навіть якщо він їх заробив абсолютно чесно.
Нешановні більшовики, коли ви апелюєте до якості життя і споживання, ви не ненависть до корупціонерів плекаєте, а ненависть до будь-кого, в кого є гроші й відповідний рівень споживання. Навіть якщо він їх заробив абсолютно чесно
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В України немає адекватного майбутнього, якщо бізнес і висококваліфікована робота не будуть шануватися. Бо щоб перерозподіляти національне багатство від багатих до бідних, треба, щоб було що перерозподіляти.
А в нас дуже бідна країна. Не "пограбована", а саме бідна. З дуже примітивною економікою. З низьким відсотком реально продуктивних людей, які спроможні створювати додану вартість.
І тут би оголосити національною ідеєю, крім перемоги над Росією, чесне збагачення, а частина громади вже за людьми з дорогими ноутами та флагманськими смартфонами бігає.
Про автора. Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики
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