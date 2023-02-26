Це брудні інсинуації. Бо до Росії, як до територіальної освіти, я ставлюся абсолютно індиферентно, як до того ж Сомалі чи Бора-Бора.

Хоча ні. Є все ж таки відмінність. На Бора-Бора хочу побувати, а ось на Росію їхати не хочу. Особливо поки що там Путін, путіноїди і регулярно використовують "Новичок" по відношенню до тих, хто їм не подобається. А я чомусь кремлядям дуже не подобаюся. Але це взаємно.

При цьому мені їх за що не любити. Адже це не ми напали на Росію, не ми анексували Сочі і не ми окупували Хабарівський край. До речі, на території останнього йде повзуче окітування. І це добре. Тому що рано чи пізно ця територія відпаде від Росії, як і багато інших.

До територіальної освіти я не маю любові чи антипатії, а от тих, хто з 2014-го року підтримав всебічну агресію проти моєї країни, голосно чи мовчазно, я зневажаю. І моє ставлення до них не зміниться. Це як неможливо полюбити печію. Від неї можна хотіти позбутися

Але не про це. Йдеться про те, що мені є за що не любити владу Росії і тупий стад, який підтримав дії цієї влади. До речі, адже це не я випустив сюжет на НТВ про спецзагін карників під керівництвом Борислава Берези, у складі якого снайпером служить біатлоністка Олена Підгрушна, і який влаштовує геноцид народу Донбасу.

Не я розповідав про розіп'ятого хлопчика в трусиках зі Слов'янська. І це точно не я давав шавці Шарію завдання гавкати на мене. Тож у мене є всі причини не любити мерзотників, які все це говорили та робили.

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Тому до територіальної освіти я не маю любові чи антипатії, а от тих, хто з 2014-го року підтримав всебічну агресію проти моєї країни, голосно чи мовчазно, я зневажаю. І моє ставлення до них не зміниться. Це як неможливо полюбити печію. Її можна хотіти позбутися.

І взагалі, мені не дуже подобається саме слово "русофобія". Фобія — це страх чогось чи когось. Але ми не боїмося рашистів. Після Маріуполя та Бучі, після Мощуна та Ірпеня, після бомбардувань Харкова, Миколаєва, Чернігова, Києва, Одеси, Полтави, Хмельницького та Львова ми їх не боїмося, а справедливо ненавидимо. А ненависть не базується на страху. Тож не треба говорити, що ми не любимо росіян — не любити можна варену цибулю і рано прокидатися. І не варто вважати, що ми їх боїмося. Бояться те, з чим не можуть впоратися, але більш ніж 140 000 "хороших росіян" чудово показують, що ми вміємо справлятися з цим лихом. Давайте будемо точні з термінами.

Фобія — це страх чогось чи когось. Але ми не боїмося рашистів. Після Маріуполя та Бучі, після Мощуна та Ірпеня, після бомбардувань Харкова, Миколаєва, Чернігова, Києва, Одеси, Полтави, Хмельницького та Львова ми їх не боїмося, а справедливо ненавидимо. А ненависть не базується на страху

І останнє. Росіяни часто звинувачують Україну та українців у тому, що ми, за їхніми уявленнями, продалися "проклятому Заходу". Це дуже смішно і безглуздо, хоча в Росії звикли у всіх своїх бідах звинувачувати "піндосів і гейропейців", а не свої злодійкуватість, дурість, лінощі, алкоголізм, хамство і слабкість.

Адже все простіше. Це у росіян синдром кинутих дівчат, коли хлопець зустрічається з дівчиною, але потім кидає її, бачачи, що вона хамовата, нерозумна, що вічно бухає, рідко приймає душ, а тому погано пахне і при цьому вкрай агресивна. А хлопцю хочеться зустрічатися та будувати стосунки з охайною, розумною, надійною, красивою та адекватною дівчиною одночасно.

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Ось кремляді і бісяться. Не себе намагаються виправити, а звинувачують усіх довкола і не можуть зрозуміти, що Україна не хоче жити за правилами сучасної Росії, а ближча нам і бажаніша модель сучасного західного цивілізованого світу.

Тому й зіпсують путіноїди. Тож напали на нас. Тому й роблять нам боляче. Від дурної образи та підлості. І від того, що бояться, що хтось житиме краще, ніж вони.

Я розумію, що у Росії не всі такі. Так, є там розумні, порядні талановиті. Але їх так мало, що ця ложка меду не може виправити смак бочки лайна, замотаної в триколор. Та й більша частина з них уже сидить або змушені були тікати, щоб не сісти.

Чи можуть українці змінити своє ставлення до росіян? Запитайте у євреїв, які змогли пробачити німців за Голокост, але нічого не забули і кожна єврейська дитина пам'ятає про Бабин Яр, Освенцім та Дахау

Чи можуть українці змінити своє ставлення до росіян? Запитайте у євреїв, які змогли пробачити німців за Голокост, але нічого не забули і кожна єврейська дитина пам'ятає про Бабин Яр, Освенцім та Дахау. Німеччині вдалося змінити ситуацію. Не швидко, але вдалося. І країна, яка була колискою нацизму, в якій масово винищували євреїв, сьогодні перебуває у більш ніж дружніх та партнерських відносинах із Ізраїлем. Але спочатку була денацифікація німців, а потім Німеччина визнала свою провину та помилки, провівши в суспільстві роботу над помилками, і покаялася.

А ось Росія... Поки що вона на це не здатна. Отже, поки що все так і буде. Але як говорив цар Соломон: "І це минеться". Тому або Росія та росіяни зміняться, або зникнуть на звалищі історії. І вибір за ними.

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Але незалежно від їхнього вибору я не зможу їх пробачити. Не вийде після загибелі друзів та побратимів, після сидіння моїх дітей у укритті, після всього, що сталося. Не можу і не хочу.

А росіяни... Це їхній вибір. Чи хочуть змінюватися? Нехай змінюються. Хоча часу в них не так багато. Так що немає в мене русофобії, а от бридливість і зневага до цих тупих мерзотників є. І мене такий баланс влаштовує. А ще більше мене влаштовує щоранковий звіт Генштабу. Тому що щоранку в ньому з'явилося багато нових "добрих росіян", які більше не зашкодять українцям.

Ось це і є моє ставлення до росіян і до Росії, й іншим воно не буде.

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Про автора. Борислав Береза, громадський діяч, колишній народний депутат України

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