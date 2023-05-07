Або всі "погані" поїдуть у Росію.

Або "ми їх позбавимо права голосу і повернемо його після екзамену".

Або як піде російська пропаганда і все нормалізується.

Звісно, ніяк з переліченого не буде.

Все буде набагато довше і більш боляче. Більшість з тих, хто поїхав з окупованих територій (навіть свіжоокупованих), туди не повернуться.

Саме там демографічна криза буде відчуватися найбільше.

Там будуть проблеми навіть з формуванням поліції. А вона буде потрібна. Критично потрібна. Бо перше що почнеться на розорених і зруйнованих територіях — спроби засвоїти тамтешні багатства. Шахти. Кар’єри. Просто доступні ресурси. Щоб швидко почати заробляти.

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Якщо хтось думає, що разом зі зникненням Л/ДНР щезне і проблема, можуть згадати неокуповані території 15-16 років чи історію з бурштином та лісом. Які були далеко від Донбасу і в яких не звинуватити "не такий" Донбас. Чи "не таку" владу

Якщо хтось думає, що разом зі зникненням ЛДНР щезне і проблема, можуть згадати неокуповані території 15-16 років чи історію з бурштином та лісом. Які були далеко від Донбасу і в яких не звинуватити "не такий" Донбас. Чи "не таку" владу.

Так ось, поліція. Поліцію треба буде вербувати з військових і жорстко контролювати. І гарно платити. Щоб вона сама не стала частиною нової проблеми.

А хто ж завербується з інших регіонів? Неодружені молоді чоловіки. І вони будуть жити й працювати в регіоні, де буде доволі багато неодружених жінок. Чиї чоловіки, сини чи хлопці не завжди добровільно загинули на війні

А хто ж завербується з інших регіонів? Неодружені молоді чоловіки. І вони будуть жити й працювати в регіоні, де буде доволі багато неодружених жінок. Чиї чоловіки, сини чи хлопці не завжди добровільно загинули на війні. А працівники поліції та військові на цих територіях будуть єдиною доступною (певний час точно) моделлю успіху. На знекровлених і зруйнованих територіях.

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Так-так. І вони усі там зі своїми травмами. Обидві сторони. Але справа така. У цих людей виникатимуть родини. Офігенно специфічні з офігенно специфічними ризиками. Туди прям зараз треба формувати корпус психологів, терапевтів та психіатрів. Які будуть цих людей зі специфічним досвідом та доступом до зброї «лікувати» під час виконання цієї непростої місії.

Це я так, дуже поверхнево про один маленький аспект. Про суперскладну історію з сиротами (в тому числі цивільних батьків) чи дітей, народжених від примусового чи добровільного зв’язку з росіянами, я мовчу. Це офігезно складна історія. В якій нам доведеться проявити усі доступні нам рівні гуманізму та адекватності.

Можливо, років за 20 воно більш-менш вирівняється. Але нас чекає офігенно складний період з офігенно складними рішеннями.

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Про автора. Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики

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