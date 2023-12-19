Це не електоральні рейтинги. Це навіть важко назвати перед-передвиборними орієнтирами.

Бо на момент проведення виборів список в опитувальнику буде зовсім іншим.

Набагато ілюстративнішими є тенденції, зафіксовані в оцінках інституцій.

Падіння довіри фактично до усіх, особливо до Верховної Ради. Яка раніше хоч і теж не набувала великого авторитету, але в певні історичні моменти все ж була місцем для дискусій. І відігравала історичну місію з прийняття державницьких рішень.

Читайте також: Що мав би сказати Зеленський на пресконференції

Сьогодні парламент не є субʼєктним — і на нього зручно вішати усі негативи, повʼязані з державним управлінням в цілому. Дуже часто це "хибна ціль" - бо усім відомо, де насправді знаходиться центр прийняття рішень. Та й окремі парламентарі дають чимало приводів обговорювати саме їх, а не чиновників ОП, коли мова заходить про корупцію.

Але таке перекидання відповідальності та маніпуляції — дуже хиткі. Бо як тільки актуалізується тема виборів, "скринька Пандори" не матиме дна. І тоді точно ми матимемо зовсім інші цифри й зовсім інших лідерів антирейтингів.

Джерело

Про автора. Віктор Шлінчак, голова правління Інституту світової політики

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.