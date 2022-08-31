Про це інформує в телеграмі Державне бюро розслідувань.

"Працівники ДБР повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем колишньому тимчасово виконувачу обов’язки голови Державного агентства резерву України. Його дії призвели до втрати державою понад 205 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що у квітні 2021 року високопосадовець виконував обов’язки голови Держрезерву України. На посаді зловмисник санкціонував продаж на аукціоні 18 тис. тонн дизельного палива за заниженою вартістю. Таким чином завдавши державі збитків на понад 205 мільйонів гривень.

"Чиновник проігнорував рекомендації Міністерства економіки щодо забезпечення проведення належної оцінки ринкової вартості дизпалива. За результатами аукціону дизпаливо було продано приватній фірмі вдвічі дешевше від його ринкової вартості", - додають правоохоронці.

Нині зловмисник обіймає посаду заступника голови Державної інспекції архітектури та містобудування.

Експосадовцю Держрезерву передбачає позбавлення волі до 6 років.

Державне бюро розслідувань за підозрою в хабарництві затримало одного із заступників начальника Головного управління Державної податкової служби в Тернопільській області.

На Львівщині керівника одного з райвідділів виконавчої служби спіймали на хабарі.

Служба безпеки України ліквідувала масштабну корупційну схему в Державній службі з надзвичайних ситуацій. Злочинна діяльність полягала у системному отриманні незаконної винагороди від підприємців за погодження дозвільної документації.