Профільний комітет Ради отримав документи щодо відсторонення Третьякової від засідань
Комітет Верховної Ради з питань Регламенту отримав документи для розгляду питання про відсторонення голови Комітету з питань соцполітики Галини Третьякової від п'яти засідань через її висловлювання щодо смерті народного депутата Антона Полякова
Про це пише Укрінформ.
"Відповідні документи надійшли 19 жовтня ввечері", - цитує агентство слова Регламентного комітету Сергія Кальченка.
Нардеп зауважив, що члени комітету не встигли розглянути це питання на засіданні в середу.
- Нагадаємо, 8 жовтня нардепка-"слуга" Галина Третьякова написала в партійному чаті про смерть Антона Полякова: "одним ворогом стало менше". Нардеп Гео Лерос опублікував скріншот повідомлення.
- Згодом, керівники парламентських фракцій почали вимагаюти зняти Галину Третьякову з посади голови комітету з питань соціальної політики і захисту ветеранів.
- Після коментаря нардепки від "Слуги народу" Галини Третьякової в партійному чаті щодо смерті нардепа Антона Полякова 15 депутатів-"слуг" вийшли з чату.
- Також депутати готували звернення про відсторонення Третьякової від п’яти засідань парламенту.
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