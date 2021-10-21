Профільний комітет Ради отримав документи щодо відсторонення Третьякової від засідань

Про це пише Укрінформ.



"Відповідні документи надійшли 19 жовтня ввечері", - цитує агентство слова Регламентного комітету Сергія Кальченка.



Нардеп зауважив, що члени комітету не встигли розглянути це питання на засіданні в середу.

Нагадаємо, 8 жовтня нардепка-"слуга" Галина Третьякова написала в партійному чаті про смерть Антона Полякова: "одним ворогом стало менше". Нардеп Гео Лерос опублікував скріншот повідомлення.

Згодом, керівники парламентських фракцій почали вимагаюти зняти Галину Третьякову з посади голови комітету з питань соціальної політики і захисту ветеранів.

Після коментаря нардепки від "Слуги народу" Галини Третьякової в партійному чаті щодо смерті нардепа Антона Полякова 15 депутатів-"слуг" вийшли з чату.

Також депутати готували звернення про відсторонення Третьякової від п’яти засідань парламенту.

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