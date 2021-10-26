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Програє п'ять разів з п'яти: Абсолютний чемпіон світу застеріг Джошуа від повторення помилки у реванші з Усиком

26 жовтня, 2021 вiвторок
10:04
Спорт Олександр Усик та Ентоні Джошуа (праворуч)

Британський боксер Джош Тейлор заявив, що його співвітчизник Ентоні Джошуа має шанс взяти реванш в українця Олександра Усика лише, якщо використовуватиме свою міць та габарити

Про це Тейлор розповів у інтерв'ю радіо Dubai Eye 103.8 Sport.  

За словами абсолютного чемпіона світу в першій напівсередній вазі (до 63,56 кг), Джошуа може перемогти Усика лише за умови, якщо з першого раунду захопить ініціативу та примусить українця відступати. 

"Єдиний варіант, за якого я бачу перемогу Джошуа - це піти вперед і застосувати свої габарити та міць. Вийти, зайняти центр рингу, йти вперед та зі старту змусити Усика відступати. Щільно закритися, прийняти кілька ударів на блок, підібратися до нього, дати волю рукам, зв'язати його, поборотися, бити його по плечах, руках і спині, трохи використовувати брудну тактику", - сказав Тейлор. 

Він додав, що якщо Джошуа діятиме, як в першому поєдинку, то він буде приречений на поразку. 

"Я думаю, що якщо Джошуа робитиме в реванші те саме, що в першому бою, то він знову програє. Після їхнього поєдинку я сказав, що якщо він боксуватиме так само, то Усик переможе його п'ять разів з п'яти", - сказав Тейлор. 

Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
 

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Бокс
Олександр Усик
Ентоні Джошуа
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