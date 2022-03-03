Прокурор Міжнародного кримінального суду: Команда виїжджає для розслідування військових злочинів в Україні
Карім Хан впевнений, що його офіс перевірить, чи є докази воєнних злочинів, злочинів проти людства та актів геноциду - злочинів, що підпадають під юрисдикцію суду - усіма сторонами конфлікту
Слідчі Міжнародного кримінального суду у четвер вирушили в Україну, щоб розпочати розслідування можливих військових злочинів. Про це повідомляє Reuters, - інформує Еспресо.TV.
Відповідаючи на запитання про повідомлення про артилерійські удари по містах України, прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан сказав: "Будь-яка сторона, яка націлює зброю на цивільне населення чи цивільні об’єкти, вчиняє злочин, згідно з Римським статутом та міжнародним гуманітарним правом".
Карім Хан впевнений, що його офіс перевірить, чи є докази воєнних злочинів, злочинів проти людства та актів геноциду - злочинів, що підпадають під юрисдикцію суду - усіма сторонами конфлікту.
Додамо, що Міжнародний кримінальний суд (МКС), який налічує 123 країни-члени, переслідує осіб, винних у найгірших звірствах, коли сама країна, де вони трапилися, не може або не хоче цього робити.
Ні Росія, ні Україна не є членами МКС.
- Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд розпочав розслідування вторгнення Росії в Україну.
- Канада позвалась проти Росії у Міжнародний кримінальний суд ООН через війну в Україні.
- Україна подала позов проти Росії до Міжнародного суду ООН.
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