Промоутер розповів, у якій вазі можливий бій Усика з найкращим боксером світу
Бій українського боксера Олександра Усика проти мексиканця Сауля Альвареса може відбутися у проміжній вазі
Про це заявив промоутер мексиканця Едді Хірн у інтерв'ю iFL TV.
За його словами, Альварес готовий зустрітися з Усиком, а боксери можуть побитися у проміжній категорії.
"Я думаю, що Канело бився б з Усиком. Звичайно ж, їхній поєдинок має пройти у договірній вазі. Особисто я не уявляю повернення Олександра в першу важку вагу", - сказав Хірн.
Усик, у свою чергу, заявив, що йому цікава ідея бою з Альваресом, але він не знає, чи зустріч врешті відбудеться.
"Можливо. Я не знаю. Поки що це лише розмови", – сказав Усик.
Сауль Альварес є абсолютним чемпіоном світу в другій середній вазі (до 76,2 кг). Олександр Усик чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
- Нагадаємо, 15 грудня Всесвітня боксерська рада назвала найкращим бійцем 2021 року Сауля Альвареса.
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