Промоутер Усика змоделював усі можливі варіанти розвитку подій у бою з Джошуа

Про це він розповів у інтерв'ю TheGloveShow в YouTube.

За словами Красюка, він бачить чотири ймовірних варіанта розвитку подій у бою Усика проти Джошуа.

Перший - перемога британця за очками.

"Це ймовірний варіант. Що для цього потрібно? Для цього він повинен проявити витривалість, характер, техніку, тактику. Таку, яка б переважала над тими ж вміннями Усика. Чи це можливо? Ми не знаємо і з задоволенням чекаємо цей поєдинок", - сказав Красюк.

Другий варіант - Джошуа перемагає достроково.

"Він хлопець, що б'є, ми бачили його поєдинок з Володимиром Кличком, та практично будь-який його поєдинок закінчувався травматично для його суперника", - підкреслив Красюк.

Третій варіант - Усик виграє за очками.

"Він на порядок швидший, зважаючи на свої габарити. Більш досвідчений з точки зору боксу і навичок, включаючи любительську кар'єру. Любительська кар'єра Джошуа складається з 45 поєдинків, в рамках яких він став чемпіоном Європи, світу та Олімпіади. В Усика цей параметр під 300 поєдинків", - зазначив Красюк.

Четвертий варіант - перемога Усика достроково.

"Чому б і ні? Точно так, як і в поєдинку з Беллью. Він технічно виводить суперника зі стану комфорту, завдає тоннаж ударів, поступово відбираючи у нього сили і орієнтир у просторі. І в подальшому просто закінчує, ставить жирну крапку одним або декількома ударами, що теж можливо. Будь-який з цих варіантів має місце бути", - переконаний Красюк.

Поєдинок Усик - Джошуа відбудеться 25 вересня у Лондоні на стадіоні "Тоттенгем".

Українець є обов'язковим претендентом на титул WBO (Всесвітньої боксерської організації) у надважкій вазі. Джошуа - чемпіон WBO та володіє двома іншими титулами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).



Нагадаємо, 10 вересня Тайсон Ф'юрі заявив, що Олександр Усик має шанси перемогти Ентоні Джошуа.

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