Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Пропагандисти РФ налякані контрнаступом ЗСУ, в їхньому інформпросторі почалася дестабілізація, - в. о. керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Шаповалов
Ексклюзив

Пропагандисти РФ налякані контрнаступом ЗСУ, в їхньому інформпросторі почалася дестабілізація, - в. о. керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Шаповалов

8 червня, 2023 четвер
18:42
Війна з Росією Маргарита Сімоньян і Володимир Путін

В.о. керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Шаповалов вважає, що в наслідок відсутності перемог армії РФ на полі бою у російських пропагандистів почалася дестабілізація в інформпросторі

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Росіяни добиваються того, що Росія перестане існувати у вигляді, який вона зараз має. І це найкраще рішення для України. В інформаційному просторі Росії почалася дестабілізація, що є наслідком відсутності перемог армії РФ на полі бою", - зазначив Шаповалов. 

За його словами, у Росії налякані українським контрнаступом.

"У російських пропагандистів руйнуються методички та єдина інформаційна лінія. Вони верзуть нісенітниці. Підрив ГЕС можна прирівняти до ядерної або хімічної зброї. Які ще червоні лінії повинен перейти Путін, щоб світ зрозумів, що Путін позавчора фактично розпочав ядерну війну", - наголосив Шаповалов. 

  • У вівторок, 6 червня, російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, внаслідок чого її повністю зруйновано. Розпочалася евакуація мешканців небезпечних районів, президент України скликав екстрене засідання Ради безпеки та оборони. Докладно про те, як розвивалася ситуація вранці 6 червня можна прочитати за цим посиланням
  • Ексведучий Fox News Такер Карлсон опублікував відео, у якому звинуватив Україну в підриві Каховської ГЕС. Його пост поширив Ілон Маск та низка інших відомих людей
Відео
Новини
Володимир Путін
Військові новини
пропаганда
геноцид українців
Каховська ГЕС
Контрнаступ ЗСУ
Читайте також:
Олексій Данілов
7 червня, 2023 середа
Данілов пояснив, чому Захід обережно коментує підрив Каховської ГЕС
підрив Каховської ГЕС
7 червня, 2023 середа
Через підрив Каховської ГЕС росіяни відійшли від узбережжя Дніпра на 5-15 км, - Гуменюк
7 червня, 2023 середа
В Україні ліквідували сина ексдепутата держдуми РФ та чеченського польового командира Ямадаєва
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.81
    Купівля 36.81
    Продаж 37.37
  • EUR
    Купівля 39.62
    Продаж 40.43
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
8 червня
19:32
газопровід
Розвідка вважає, що РФ готує теракт на своїй ГТС, щоб звинуватити Україну, - ЗМІ
19:17
Олексій Резніков
Україна може створити ракети з дальністю ураження понад тисячу км, - Резніков
19:10
Ексклюзив
Дмитро Разумков
Влада знала, що забере доплати у військових ще у листопаді минулого року, - нардеп Разумков
19:02
посольство Росії в Румунії
Румунія оголосила про видворення 40 співробітників посольства Росії
19:00
Огляд
Переможні новини
Переможні новини 470 дня війни: успіхи ЗСУ біля Бахмута та ануляція ліцензій телеканалів Медведчука, Шуфрича та Мураєва
18:51
окупанти в Криму
Окупанти використовують як живий щит людей, евакуйованих із затоплених населених пунктів, - Генштаб
18:40
Каховська ГЕС, затоплена Херсонщина
Україна доповнила позов проти Росії у ЄСПЛ через підрив Каховської ГЕС
18:36
Кличко звільнив чиновника КМДА, якого ЗМІ "спіймали" за святкуванням із забудовником у ресторані під час комендантської години
18:17
Ексклюзив
екологія
Все, що винесе вода у Чорне море внаслідок підриву Каховської ГЕС, перетворить його на органічну кашу, - еколог
18:12
Міжнародний кримінальний суд
РФ звинуватила Україну в підриві Каховської ГЕС у Міжнародному суді ООН, - російський дипломат
18:07
OPINION
Андрій Кокотюха
Чому саме мертвий Цой в Україні живіший від усіх живих
17:48
Нова пошта
"Нова пошта" і БФ "Онуки" запустили безкоштовну доставку допомоги постраждалим від підриву Каховської ГЕС
17:30
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
НАТО має план на випадок аварії на Запорізькій АЕС, – помічниця Столтенберга
17:15
НАТО
"Цю катастрофу спричинила війна РФ проти України": у НАТО відреагували на підрив Каховської ГЕС
17:15
підрив Каховської ГЕС
Через підрив Росією Каховської ГЕС в окупованих Олешках потонули щонайменше 8 людей, – мер
17:04
Оновлено
обстріл Херсонщина
Росіяни обстріляли Херсон: поранені 9 людей, зокрема волонтер із Німеччини, рятувальники, поліцейський
16:53
Ганна Маляр
Маляр: на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямках ворог намагається наступати, на півдні тривають бої за Велику Новосілку
16:49
соціологічні опитування
Дослідження: 71% опитаних росіян вважають, що платити Україні репарації не потрібно
16:29
"Дивом вижили!": головний рабин України потрапив під російський обстріл у Херсоні, прибувши евакуювати людей
16:20
Віктор Медведчук
Нацрада анулювала ліцензії проросійських телеканалів Медведчука, Шуфрича та Мураєва
16:20
Сергій Аксьонов
Окупанти прогнозують втрату частини врожаю рису в Криму через підрив Каховської ГЕС
16:01
OPINION
Влад Дідусь
Куди гірше? Це питання стоятиме, поки існує Росія
15:52
ООН
ООН готова евакуювати жителів з тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини щойно РФ надасть доступ
15:45
Володимир Зеленський
"Авжеж, вони бояться": Зеленський сказав, що його діти залишаються в Україні
15:16
Ексклюзив
Коли Росія йтиме з Криму, вона знищить все, - головний редактор видання BlackSeaNews Клименко
15:15
Оновлено
Президент Украины Зеленский посетил затопленный Херсон
Зеленський відвідав Херсонщину й Миколаївщину, які постраждали від підриву дамби Каховської ГЕС
15:13
Армія РФ обстріляла школу в Олешках, де рятувалися мирні жителі
14:57
Кукурудза
Україна через підрив росіянами Каховської ГЕС може втратити кілька млн тонн урожаю, - Мінагрополітики
14:55
Ліонель Мессі
Atlantis Animation розпочала роботу над мультфільмом про Ліонеля Мессі
14:41
Оновлено
Ексведучий Fox News Такер Карлсон звинуватив Україну в підриві Каховської ГЕС. Кулеба назвав його негідником
14:39
WhatsApp
Meta запускає у WhatsApp функцію створення каналів за аналогією з Telegram
14:31
Найяскравіший гамма-спалах
Учені виявили, що найяскравіший гамма-сплеск має унікальну струменеву структуру
14:24
Картина "Берегині" Поліни Райко
Будинок-музей Поліни Райко на Херсонщині найімовірніше опинився під водою, - Мінкульт
14:20
окупанти, орки
Окупанти провели фільтраційні заходи в Кирилівці: частина цивільних після допиту не повернулась додому
14:12
ДБР
ДБР затримало екснардепа та інших власників і топменеджерів концерну, який працював на російський ВПК після вторгнення РФ
14:06
Порошенко передав техніку
Порошенко передав техніку морпіхам та бійцям президентської бригади, які воюють на Сході
14:05
на фото: прапор РФ
"Пали російське": рух "Жовта Стрічка" закликав партизанів до нової акції до Дня РФ
14:00
OPINION
Сергій Марченко
Влада vs волонтери: помста за публічні ляпаси
13:47
3 окрема штурмова бригада
Близько 30 загиблих і 40 поранених росіян: 3-тя штурмова бригада відкинула ворога на 1,8 км вздовж фронту поблизу Бахмута
13:38
Владислав Атрошенко, мер Чернігова
Атрошенко заявив, що отримав трудову книжку із записом про звільнення з посади мера Чернігова за рішенням суду
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV