Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Росіяни добиваються того, що Росія перестане існувати у вигляді, який вона зараз має. І це найкраще рішення для України. В інформаційному просторі Росії почалася дестабілізація, що є наслідком відсутності перемог армії РФ на полі бою", - зазначив Шаповалов.

За його словами, у Росії налякані українським контрнаступом.

"У російських пропагандистів руйнуються методички та єдина інформаційна лінія. Вони верзуть нісенітниці. Підрив ГЕС можна прирівняти до ядерної або хімічної зброї. Які ще червоні лінії повинен перейти Путін, щоб світ зрозумів, що Путін позавчора фактично розпочав ядерну війну", - наголосив Шаповалов.