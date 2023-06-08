Пропагандисти РФ налякані контрнаступом ЗСУ, в їхньому інформпросторі почалася дестабілізація, - в. о. керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Шаповалов
В.о. керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Шаповалов вважає, що в наслідок відсутності перемог армії РФ на полі бою у російських пропагандистів почалася дестабілізація в інформпросторі
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Росіяни добиваються того, що Росія перестане існувати у вигляді, який вона зараз має. І це найкраще рішення для України. В інформаційному просторі Росії почалася дестабілізація, що є наслідком відсутності перемог армії РФ на полі бою", - зазначив Шаповалов.
За його словами, у Росії налякані українським контрнаступом.
"У російських пропагандистів руйнуються методички та єдина інформаційна лінія. Вони верзуть нісенітниці. Підрив ГЕС можна прирівняти до ядерної або хімічної зброї. Які ще червоні лінії повинен перейти Путін, щоб світ зрозумів, що Путін позавчора фактично розпочав ядерну війну", - наголосив Шаповалов.
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- Ексведучий Fox News Такер Карлсон опублікував відео, у якому звинуватив Україну в підриві Каховської ГЕС. Його пост поширив Ілон Маск та низка інших відомих людей
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