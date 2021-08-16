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Пропонують "компенсації" за неякісні ліки: Держказначейство попередило про шахрайство від свого імені

16 серпня, 2021 понедiлок
17:02
Економіка Держказначейство

Держказначейство попередило українців про шахраїв, які від імені відомства пропонують нібито компенсації за неякісні медичні товари

Про це повідомила пресслужба Державної казначейської служби України (ДКСУ).

Згідно з повідомленням, на телефонну "гарячу" лінію Держказначейства почали надходити звернення від громадян, які отримували телефонні дзвінки від осіб, що представлялися працівниками відомства та пропонували громадянам "перерахувати їхні кошти" під виглядом судового збору за вже виграною судовою справою проти виробника неякісних медичних препаратів для отримання матеріальної компенсації.

"Зважаючи на вищевикладене, доводимо до відома, що до компетенції Казначейства не належить ініціювання порушення судових справ проти виробників неякісних товарів, надавачів неякісних послуг", - підкреслили у пресслужбі.

У відомстві також звернули увагу, що посадовці ДКСУ не телефонують громадянам щодо здійснення тих чи інших перерахувань коштів, оскільки це не входить до їх компетенції.

У ДКСУ також застерегли громадян щодо перерахування ними власних коштів на підставі телефонних дзвінків і пропозицій та радить звертатися у таких ситуаціях до правоохоронних органів.

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шахрайство
Держказначейство
шахраї
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