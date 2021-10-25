Пропозицію України про транзит додаткових 55 млрд кубометрів газу передали уряду Німеччини, - посол
Посольство Німеччини в Україні передало Федеральному міністерству економіки та енергетики українську пропозицію транзиту додаткових 55 млрд кубометрів газу на рік на спеціальних умовах
Про це заявила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен, передає "Укрінформ".
"Ми отримали цю пропозицію від України і передали Федеральному міністерству економіки та енергетики, як і всі інші пропозиції української сторони. Ми будемо її інтенсивно обговорювати", - сказала Фельдгузен.
Дипломатка наголосила, що Німеччина намагається зберегти транзит газу українською газотранспортною системою.
Водночас посол Німеччини спрогнозувала, що газовий транзит колись припиниться повністю і порадила Україні модернізовувати свою ГТС під транспортування водню, щоб у подальшому мати енергетичну незалежність і самій експортувати енергію.
- Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна готова запропонувати додатковий транзит до ЄС 55 млрд кубометрів газу.
- Радниця міністра енергетики Лана Зеркаль заявила, що всім, хто хоче постачати газ через Україну, запропоновано знижку.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.24
Купівля 26.24Продаж 26.48
-
EUR
Купівля 30.43Продаж 30.79
- Актуальне
- Важливе