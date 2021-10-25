Пропозицію України про транзит додаткових 55 млрд кубометрів газу передали уряду Німеччини, - посол

Про це заявила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен, передає "Укрінформ".



"Ми отримали цю пропозицію від України і передали Федеральному міністерству економіки та енергетики, як і всі інші пропозиції української сторони. Ми будемо її інтенсивно обговорювати", - сказала Фельдгузен.



Дипломатка наголосила, що Німеччина намагається зберегти транзит газу українською газотранспортною системою.



Водночас посол Німеччини спрогнозувала, що газовий транзит колись припиниться повністю і порадила Україні модернізовувати свою ГТС під транспортування водню, щоб у подальшому мати енергетичну незалежність і самій експортувати енергію.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна готова запропонувати додатковий транзит до ЄС 55 млрд кубометрів газу.

Радниця міністра енергетики Лана Зеркаль заявила, що всім, хто хоче постачати газ через Україну, запропоновано знижку.