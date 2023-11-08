Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд Протести польських перевізників: євроінтеграція України не буде простою. Колонка Віталія Портникова
OPINION

Протести польських перевізників: євроінтеграція України не буде простою. Колонка Віталія Портникова

Віталій Портников
8 листопада, 2023 середа
10:00
Погляд Віталій Портников

Сутністю будь-якої економіки цивілізованого світу і є конкуренція, яка дотримується спільних для всіх правил

Спроба польських перевізників перекрити пункти пропуску між Польщею та Україною, щоб не допустити продовження вантажних перевезень з боку України до країн Європейського Союзу, ще раз нагадала, яким непростим може бути процес європейської інтеграції нашої країни. Тільки недавно ми зустрілися з протестом польських фермерів, які вимагали запровадження квот на продаж української сільськогосподарської продукції в Польщі, і от тепер інша галузь польської економіки, інші люди, які бажають боротися з конкуренцією в неприродний спосіб.

Як і в ситуації з протестом польських фермерів, так і в ситуації польських перевізників можна констатувати бажання порушити угоди, які були вже підписані між Україною та ЄС. Дійсно, коли йдеться про вантажні перевезення, до вторгнення Росії в Україну діяла так звана дозвільна система, коли Польща видавала дозволи українським перевізникам, щоб таким чином створювати привілейовані умови для власних громадян.

Читайте також: Польські перевізники повністю заблокували рух вантажівок на двох пунктах пропуску

Однак ця польська політика й тоді порушувала відповідні угоди, вже укладені між Україною та ЄС. Після великого вторгнення польський уряд не те щоб пішов на поступки Україні, а просто почав виконувати ті міжнародні угоди, які й мала виконувати Польща як член Європейського Союзу. Тому з цієї точки зору в польських перевізників немає жодного реального шансу відновити ту систему, яка існувала до великого вторгнення. І що цікаво: вони й не апелюють до українського керівництва, не ведуть жодних перемовин з Києвом, а апелюють насамперед до власного уряду, який, на їхню думку, має ухвалити рішення, що поставлять польських перевізників у привілейовану ситуацію в порівнянні з їхніми українськими колегами.

Однак ситуація в польських перевізників зараз не є такою, якою була ситуація польських фермерів. І за тим, і за іншим протестом стояла політична формація "Конфедерація", відома своїми антиукраїнськими та проросійськими настроями. Та в передвиборчий період це мало значення, тому що для керівної тоді в Польщі правопопулістської партії "Право та справедливість" існували серйозні побоювання, що "Конфедерація" перехопить у них аграрний електорат і таким чином позбавить можливості втримати владу. Партія "Право і справедливість", таким чином, пішла, по суті, по дорозі організаторів цього антиукраїнського протесту, зіпсувала взаємини з Україною. Представники цієї політичної формації, президент Анджей Дуда, прем’єр-міністр Матеуш Моравецький та інші представники польського уряду відомі були тоді своїми заявами, які фактично руйнували ту атмосферу взаєморозуміння й співпраці в польсько-українських взаєминах, яка була продемонстрована після нападу Путіна на Україну.

Виявилося, однак, що така тактика стала серйозним ударом по позиціях самих польських правопопулістів. Можливо, якусь частину електорату "Конфедерації" вони, дійсно, отримали. Тому що сама антиукраїнська партія ледве потрапила до нового польського сейму й зараз нікому не цікава. А от свого поміркованого електорату "Право і справедливість" позбулася. І попри те, що вона виграла парламентські вибори, зараз немає й мови про те, щоб представники правих залишилися при владі: більшості, потрібної для формування нового польського уряду, в польських правих немає.

Таким чином, уже невдовзі їхнє правління закінчиться, а взаємини Польщі з Європейською комісією, зі своїми сусідами на заході й на сході, такими як Німеччина та Україна, а це головні сусіди для Польщі з точки зору її європейської ролі, почнуть поліпшуватися. Почнеться виправлення всіх тих катастрофічних помилок, які зробили праві популісти під час свого безславного правління в Польщі.

І почнеться, звичайно, лікування суспільних ран. Тому що всі ці протести, які ми бачимо, — це результат безвідповідальної популістської політики останніх років, останніх двох каденцій польських правопопулістів при владі в країні.

Читайте також: Україна ініціювала зустріч з Польщею та Єврокомісією через ймовірне блокування кордону

Але це не означає, що ситуація з європейською інтеграцією України буде простою, коли мова йде саме про економічні інтереси. Адже ми прекрасно розуміємо, що бажання знищити конкурента – це природне бажання в будь-якій економіці. Я добре пам’ятаю часи європейської інтеграції самої Польщі. Наскільки багато було людей в країнах Західної Європи, які не бажали цієї інтеграції. Робили все можливе й неможливе, щоб європейські кордони були закриті для поляків. Вважали, що для їхньої власної праці буде створена серйозна конкуренція, якщо полякам буде надано право роботи в країнах Європейського Союзу. Гасло про "польського сантехніка", який прийде на французький ринок і знищить усіх французів, які зайняті в цій галузі, можна сказати, тоді вже стало популярним мемом, який досі пам’ятають поляки, що були свідками європейської інтеграції своєї країни.

А коли Польща стала рівноправним членом Європейського Союзу і її громадяни отримали рівний доступ до ринку праці по всій Європі, ніякої трагедії насправді не відбулося. Економіка європейських країн тільки виграла, як виграє економіка європейських країн, коли Україна стане членом Європейського Союзу.

Звичайно, збільшиться конкуренція. Але сутністю будь-якої економіки цивілізованого світу і є конкуренція, яка дотримується спільних для всіх правил. В цій ситуації завжди хтось програє, а хтось виграє, однак намагатися зупинити конкуренцію блокуванням шляхів або вимогами до продукції сусідньої країни – це вже те, що ніяк не зможе перемогти, минуле, яке просто чіпляється за останні можливості якось заробити в невластивий для ринкової економіки спосіб. Така собі «відрижка» соціалізму, яка, як бачимо, прекрасно почувається і в умовах справді вільної економіки.

Немає жодних сумнівів, що в новій ситуації протест польських перевізників не приведе ні до чого, крім нових нагадувань щодо необхідності виконання всіх тих угод, які Україна підписала з Європейським Союзом. Нагадувань про те, що жодна з країн Європейського Союзу не мала переглядати ці угоди в потрібний їй спосіб, щоб не створювати у власних громадян ілюзію того, що можна вигравати чиїмось коштом.

Про автора. Віталій Портников, журналіст, лауреат Національної премії України ім. Шевченка

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Новини
Економіка
Україна
Польща
ЄС
вибори
Анджей Дуда
Віталій Портников
Читайте також:
Оксана Забужко
Автор Оксана Забужко
5 листопада, 2023 неділя
Як ФСБ готує свої ІПСО, фальшуючи Шевченка
втрати вотрога
6 листопада, 2023 понедiлок
"Можемо повністю знищити резерви окупантів біля Авдіївки: офіцер "Легіону Свободи" назвав умови
розбита російська техніка
7 листопада, 2023 вiвторок
ЗСУ розширили контроль над позиціями на Лівобережній Херсонщині, - ISW
Київ
+7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.1
    Купівля 37.1
    Продаж 37.68
  • EUR
    Купівля 39.54
    Продаж 40.45
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
8 листопада
10:44
землетрус
В Індонезії стався землетрус магнітудою 7,1
10:36
відключення електроенергії
Окупанти обстріляли теплоелектростанцію ДТЕК: обладнання пошкоджено
10:30
Укрпошта
За професійну стійкість під час війни: Укрпошта отримала відзнаку від Національного поштового музею США
10:26
Передавала ворогу координати позицій артсистем HIMARS: СБУ затримала жительку Донеччини
10:04
Харківщина
Окупанти вдарили з безпілотника по автівці слідчо-оперативної групи на Харківщині
10:00
собор Архістратига Михаїла та інших Небесних сил безтілесних.
8 листопада - Собор Архистратига Михаїла та інших Небесних Сил Безтілесних: що робити не можна і які традиції цього дня
09:59
Михайло Філіпоненко
У Луганську підірвали автівку ексначальника "народної міліції ЛНР" Філіпоненка: від отриманих травм він помер
09:51
3D-реконструкція затонулого «Титаніка»
На аукціон за $86 тис. виставлять рідкісне меню з затонулого корабля "Титанік"
09:48
США і РФ
Постачали електроніку до РФ: США запровадили санкції проти трьох компаній та семи людей
09:43
Ексклюзив
ЗСУ можуть діяти на трьох напрямках: Згурець про дії на лівому березі Херсонщини
09:29
Донеччина
Армія РФ ввечері обстріляла селище Багатир на Донеччині: 3 загиблих
09:25
Миколаївська область
Відновлення водопостачання Миколаєва: Шмигаль назвав пріоритетне завдання
09:12
TikTok
ЄС закликає соцмережі TikTok і Х посилити протидію мови ворожнечі
09:12
бізнес
"е-Підприємець": в Україні створили новий проєкт для бізнесу
08:58
Полонені
Росіяни сформували батальйон з українських військовополонених і скоро відправлять на фронт, - ISW
08:39
Окупанти на Луганщині проводять рейди у школах: перевіряють телефони учнів та вчителів на "заборонений" контент, - ОВА
08:32
OPINION
Керівник РПЦ Кирило та УПЦ (МП) Онуфрій
Середньовіччя в підходах редакторів "УП". Колонка Миколи Княжицького
08:24
Ентоні Блінкен
Блінкен їде до Південної Кореї: обговорюватиме тісні військові зв'язки Росії та КНДР
08:23
ізраїльські солдати
Ізраїль не планує "постійної окупації" Гази, - радник Нетаньягу
08:06
OPINION
Ростислав Павленко
У Росії "нє растьот" з ракетними програмами
07:59
Оновлено
розбита російська техніка
Сили оборони за добу ліквідували 780 окупантів, 8 танків та 29 артсистем
07:50
Ракетоносій "калібрів"
Росіяни вивели у Чорне море 8 кораблів, серед них 3 ракетоносії
07:24
Сі Цзіньпін та Джозеф Байден
Президенти США та Китаю планують провести зустріч 15 листопада
07:13
на фото: Себастьєн Лекорню
Франція виділить ще 200 млн євро на підтримку ЗСУ
07:00
Анонс
Джуд Беллінгем, Реал
Ліга чемпіонів: розклад матчів і трансляцій 8 листопада
06:48
ППО
Британія та Польща уклали угоду щодо закупівлі ППО на 4 млрд фунтів
06:32
Італія
Італія активно працює над майбутньою відбудовою Одеси, - заступник посла
06:22
Німеччина уряд
Осередок ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" визнали екстремістським
06:21
російська пропаганда
РФ розвиває дезінформаційну кампанію в Латинській Америці для дискредитації України, США і НАТО
06:18
ISW назвав кількість воїнів ЗСУ, які можуть діяти на лівобережжі Херсонщини
05:43
суд гаага
У РФ оголосили в розшук ще одного суддю, який видав ордер на арешт Путіна
05:19
Сектор Гази
Ізраїль планує зруйнувати мережу тунелів бойовиків ХАМАСу
04:51
мобілізовані росіяни
РФ руйнує опору європейської безпеки своїм виходом з Договору про звичайні збройні сили в Європі, - МЗС Німеччини
04:35
МВФ
Розвиток економіки України визначатиметься інтенсивністю війни, - МВФ
04:15
газ
Фінляндія планує заборонити імпортувати скраплений природний газ з Росії
04:02
Міжнародна організація фіксує рекордно низький показник виробництва вина у світі
03:33
Молдова надаватиме безоплатну медичну допомогу для дітей біженців з України
03:05
російські окупанти
РФ попри санкції купила в ЄС і США 7,3 тис. одиниць вогнепальної зброї і 8 млн патронів, - ЗМІ
02:40
Ілон Маск
Маск шукає добровольця, щоб вбудувати в мозок комп'ютер
02:31
Сенат США
У Сенаті США заблокували проєкт допомоги Ізраїлю, що не включає допомогу Україні
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV