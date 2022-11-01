Про це повідомляє nrc.nl.

Зазначають, що сквотери захопили будинок підсанкційного засновника пошукової системи "Яндекс" Аркадія Воложа, що розміщено на вулиці Vossiusstraat на півдні Амстердама. Вони зазначають, що в такий спосіб виступають "проти війни, проти жадібності олігархів і мільярдерів і проти паразитів, які створюють капітал". Для підкріплення свого протесту вони вивісили на балконі будівлі транспарант із підписом "проти війни та капіталізму".

Крім того, сквотери додають, що зайняли будівлю тому, що "права мільярдерів, які сприймають наші міста як інвестиції, захищені краще, ніж права вразливих людей, які хочуть даху над головою".

У будівлі сквотери перебувають з вечора четверга. Пояснювати те, як вони потрапили до будівлі Воложа і скільки людей в ній перебуває, група не хоче.

Будівлю на вулиці Vossiusstraat в Амстердамі Волож придбав через компанію Paraseven Limited, яка зареєстрована Британських Віргінських островах. Через це довгий час нерухомість залишалася "непоміченим" нідерландською владою.

Довідка: Сквотери - це люди, які самовільно заселяються в покинуті або ж ніким не зайняті приміщення. Для заселення вони не мають жодних юридичних підстав.

22 вересня стало відомо, що у Фінляндії арештували активи російського бізнесмена Аркадія Воложа.