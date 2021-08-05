"Процес кристалізації": в "Голосі" прокоментували вихід Івано-Франківського осередку з партії
В партії "Голос" поважають рішення Івано-Франківської міської організації вийти з політсили у повному складі
Про це заявили у пресслужбі "Голосу" в коментарі Радіо Свобода.
"Партія починалася як проєкт однієї людини, до якого долучилися різноманітні групи людей. Зараз йде процес ідеологічної і організаційної кристалізації. Ми будуємо ліберальну політичну силу, і тому природно, що одні люди відходять від партійного будівництва, інші долучаються", – заявили в партії.
У "Голосі" зазначили, що важливо, щоб партію "будували ті, хто щиро сповідують спільні ідеологічні принципи".
"Щодо рішення франківських партійців – ми його поважаємо та дякуємо їм за роботу", – додали в партії.
- Семеро народних депутатів фракції "Голос" вийшли з партії.
- Голова Івано-Франківського осередку партії "Голос" Володимир Тищенко оголосив про вихід з партії.
- Увесь Івано-Франківський міський осередок заявив про вихід з партії "Голос".
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