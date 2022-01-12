"Путін хоче дотиснути "Північний потік-2" і шукає привід для війни": політолог Гарань спрогнозував варіанти розвитку протистояння з РФ
Політолог Олексій Гарань висловив думку, навіщо Кремль підвищує ставки на перемовинах з Заходом
Про це він заявив у ефірі програми "Підсумки" на Еспресо.TV.
"Зараз затягується питання сертифікації "Північного потоку-2". Путін очевидно хоче це дотиснути . Можуть виникнути і інші питання також. Це один варіант. Ну наприклад, якісь поступки по Донбасу або по Криму", - сказав Гарань.
Другий варіант, на думку політолога, може полягати в тому, що Путін шукає казус Беллі (привід для війни).
"Мовляв, Захід не погоджується з моїми пропозиціями, я маю відреагувати. Відреагувати я можу, як в Україні, так і в інших точках. Це другий варіант, мабуть, найбільш небезпечний. Третє - це полягає в тому, що і, як на мене, це б був найкращий варіант, якби сторони відкинули мову ультиматумів і щоб відбувся певний процес перезавантаження переговорів між Росією, США і НАТО з вирішенням конкретних питань", - вважає Гарань.
Прикладами питань він назвав прозорість в проведенні військових маневрів, шоб було інформування та не було накопичення вище певної межі та можливо, переукладення угоди про ракети малої-середньої дальності.
- Нагадаємо, генсек НАТО після переговорів з РФ щодо України заявив, що є ризик нового конфлікту в Європі, й наголосив на важливості діалогу з Росією.
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