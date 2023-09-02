Путін хоче затягнути війну, але мова йде про можливість завершити її якомога швидше, - російський дисидент Яковенко

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Війна досі ведеться асиметрично. Росія б'є по українських мирних містах та вбиває мирних громадян. Україна, у рідкісних випадках, відповідає по військових об'єктах й знищує військові цілі РФ. У цьому принципова різниця, і не тільки у цьому. Головна відмінність полягає у тому, що війна в основному триває на території України, а не на території Росії. Тому, коли ми говоримо про те, що ця війна явно затягується, то це затягування в інтересах Путіна, і це цілком очевидно. Україна стає головною жертвою попри те, що йде наступ. Наступ досить успішний, але все ж таки війна продовжує вестися на території України, гинуть мирні громадяни України, знищується економіка України", - наголосив Яковенко.

За словами російського дисидента, мова йде про постачання зброї Україні й про можливість завершити війну якомога швидше.

"Не продовжувати її довго, не продовжувати її протягом декількох років, а закінчити її хоча б у майбутньому році, і це питання виживання України. Безсумнівно, політична воля керівництва України, воля народу України й Збройних Сил достатня для того, щоб продовжувати цю війну. Але мова йде про те, наскільки вистачить ресурсів - матеріальних і людських", - підкреслив Яковенко.

Експрем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон висловив підтримку Україні у її боротьбі проти РФ та наголосив, що наша боротьба визначить на десятиліття вперед напрямок розвитку світу

CNN повідомляє, що Росія і Північна Корея "активно просуваються" у переговорах щодо потенційної угоди про постачання зброї росіянам для війни в Україні













