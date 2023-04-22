Про це він розповів в етері Еспресо.

"У Путіна бракує зброї, йому потрібна допомога Китаю, Північної Кореї, Ірану. Тому зустрічаються міністри оборони, звісно, ідеться про пряме постачання озброєнь або про передачу технологій для їх прискореного виробництва, або як мінімум деталей високотехнологічних, які Путін змушений купувати у Китаю. Але ще є другий рівень – стратегічний, який полягає у тому, що Путін намагається відновити розкол світу на зразок холодної війни: вибудувати вісь Москва – Пекін, ядерну вісь, щоб Захід як культурна цивілізаційна сутність зустрів потужного й рівного суперника у вигляді двох авторитарних і майже тоталітарних режимів, що об’єдналися", - прокоментував професор.

Дмитро Орєшкін зауважив, що Путін хотів би зупинити Захід, зокрема у сфері підтримки України, загрозою нового світового конфлікту між Сходом і Заходом. Заради цього він готовий пожертвувати керівною роллю Росії, ідучи у хвості Пекіна. Але схоже, що Пекін не готовий будувати цю вісь на кшталт гітлерівської й не хоче надто тісно зв’язуватися з Путіним, тому що він токсичний.

"Путін Пекіну не дуже потрібний, а Пекін Путіну потрібний дуже, і в Пекіні це добре розуміють. Поки що вони тримають паузу, тому що Китай за останні 60 років ні з ким не воював і досягнув великих економічних успіхів, маючи великі ринки збуту в Америці та ЄС. Програмою максимум є те, що Кремль хоче налякати Захід загрозою розколу й глобальної холодної, а можливо, і гарячої війни між двома блоками. Імовірно, цей варіант Китаю не до вподоби. Програма мінімум на тактичному рівні - Кремль хоче отримати зброю. Західні та китайські політики цю логіку чудово розуміють", - зазначив Орєшкін.

16 квітня Путін зустрівся у Москві з міністром оборони Китаю

18 квітня в Інститут вивчення війни зазначили, що візит міністра оборони Китаю в РФ не розширить військову співпрацю країн





