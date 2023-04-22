Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Путін намагається відновити розкол світу на зразок холодної війни, - Дмитро Орєшкін
Ексклюзив

Путін намагається відновити розкол світу на зразок холодної війни, - Дмитро Орєшкін

22 квітня, 2023 субота
14:18
Світ Володимир Путін

Російський публіцист та вчений Дмитро Орєшкін вважає, що Путін хоче вибудувати ядерну вісь Москва – Пекін, щоб Захід зустрів потужного й рівного суперника у вигляді двох авторитарних і майже тоталітарних режимів, що об’єдналися

Про це він розповів в етері Еспресо.

"У Путіна бракує зброї, йому потрібна допомога Китаю, Північної Кореї, Ірану. Тому зустрічаються міністри оборони, звісно, ідеться про пряме постачання озброєнь або про передачу технологій для їх прискореного виробництва, або як мінімум деталей високотехнологічних, які Путін змушений купувати у Китаю. Але ще є другий рівень – стратегічний, який полягає у тому, що Путін намагається відновити розкол світу на зразок холодної війни: вибудувати вісь Москва – Пекін, ядерну вісь, щоб Захід як культурна цивілізаційна сутність зустрів потужного й рівного суперника у вигляді двох авторитарних і майже тоталітарних режимів, що об’єдналися", - прокоментував професор.

Дмитро Орєшкін зауважив, що Путін хотів би зупинити Захід, зокрема у сфері підтримки України, загрозою нового світового конфлікту між Сходом і Заходом. Заради цього він готовий пожертвувати керівною роллю Росії, ідучи у хвості Пекіна. Але схоже, що Пекін не готовий будувати цю вісь на кшталт гітлерівської й не хоче надто тісно зв’язуватися з Путіним, тому що він токсичний.

"Путін Пекіну не дуже потрібний, а Пекін Путіну потрібний дуже, і в Пекіні це добре розуміють. Поки що вони тримають паузу, тому що Китай за останні 60 років ні з ким не воював і досягнув великих економічних успіхів, маючи великі ринки збуту в Америці та ЄС. Програмою максимум є те, що Кремль хоче налякати Захід загрозою розколу й глобальної холодної, а можливо, і гарячої війни між двома блоками. Імовірно, цей варіант Китаю не до вподоби. Програма мінімум на тактичному рівні - Кремль хоче отримати зброю. Західні та китайські політики цю логіку чудово розуміють", - зазначив Орєшкін.



 

Україна
Росія
Китай
ЄС
КНДР
зброя
Володимир Путін
Захід
Іран
Війна з Росією
США
Читайте також:
Руслан Стефанчук
21 квітня, 2023 п'ятниця
"Додаткові виплати найбільше потрібні бійцям на передовій": Стефанчук про додаткові 30 тис. для військових
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Автор Сергій Згурець
21 квітня, 2023 п'ятниця
Наступ ЗСУ почнеться на 3-5 напрямках: воєнні підсумки тижня
дрон Shahed-136, атака росії по Києву 17 жовтня
21 квітня, 2023 п'ятниця
Ворог вдарив по Полтавщині безпілотниками, є руйнування інфраструктури
Київ
+15°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.69
    Купівля 37.69
    Продаж 38.45
  • EUR
    Купівля 40.96
    Продаж 41.93
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
22 квітня
14:29
балістична ракета "Сармат"
Військовим Японії наказали готуватися до можливого удару балістичною ракетою КНДР
14:08
Німеччина
Німеччина висилає російських дипломатів
14:01
OPINION
Богдан Данилишин
Попри війну, в українському бізнесі домінує оптимізм
13:51
Вибух у Бєлгороді
На місці вибуху в Бєлгороді знайшли нерозірвану авіабомбу: евакуюють понад 3 тис. осіб
13:43
ІДІЛ
Ватажка одного з угруповань ІДІЛ затримали в Грузії
13:41
суд
Союзники схиляються до гібридного трибуналу над Путіним, - DW
13:27
Освіта в Україні
Школи України можуть перейти на 12-річне навчання
13:26
електроенергія
У НКРЕКП розповіли, якими можуть бути нові тарифи на електроенергію
13:09
церква
Заборонити у Дніпрі церкву Московського патріархату: для розгляду петиції потрібно 3 тисячі підписів
12:58
Пентагон
Тейшейра почав зливати секретні документи Пентагону одразу після початку повномасштабного вторгнення РФ, - NYT
12:56
Бахмут
Вагнерівці захопили залізничну станцію "Бахмут-2", але "траса життя" підконтрольна Україні, - ISW
12:55
"Мавка. Лісова пісня"
У кінотеатрах Німеччини мультфільм "Мавка. Лісова пісня" спершу покажуть українською
12:50
Представники бізнесової та політичної "еліт" РФ шукають контактів з Україною та Заходом, - ГУР
12:29
СБУ ідентифікувала 12 співробітників окупаційного "Херсонського МВС"
СБУ ідентифікувала 12 співробітників окупаційного "Херсонського МВС"
12:18
Майк Тайсон
Майк Тайсон розповів, кого вважає найкращим боксером світу
12:06
OPINION
Орест Сохар
Путінські наглядачі за наглядачами
12:00
Ferrexpo голова ради директорів
Рішення Верховного Суду про повернення акцій Полтавського ГЗК – це сигнал для всіх про повагу до верховенства права, - топ-менеджер Ferrexpo AG
11:41
Аліна Грушина-Акобія
Українки перемогли у медальному заліку ЧЄ з боротьби
11:25
на фото: руйнування
За минулу добу через атаки росіян загинув 1 мирний мешканець Донеччини, ще 2 дістали поранень
11:18
долар євро валюта обмін
Курс валют на 22 квітня: скільки коштують євро та долар в обмінниках
10:53
Партнерський матеріал
Михайло Поплаввський
Михайло Поплавський відзначив 30-ту річницю ректорства в університеті культури
10:47
У Лимані СБУ викрила дев’ятьох колаборантів та знайшла схрон зі зброєю
10:37
Оновлено
Динамо - Шахтар
УПЛ: "Динамо" приймає "Шахтар", результати та розклад інших матчів 22-го туру
10:34
танк Leopard 2A4
Найближчими днями Іспанія передасть Україні 6 танків Leopard 2A4, - очільник МЗС Альбарес
10:24
Сумщина
Зранку ворог двічі обстріляв громаду на Сумщину
10:18
парад
Британська розвідка з'ясувала, чому РФ скасувала ходу "Безсмертного полку" на 9 травня
10:06
OPINION
Павло Клімкін
Мінне поле бразилійця Лули
10:04
Ексклюзив
Путін
Путін прагне мати контроль над Суданом, - журналіст Фараджаллах
09:56
крилата ракта "Калібр"
Армія РФ тримає у Чорному морі два підводних човни з "калібрами"
09:47
За минулу добу росіяни обстріляли три райони Харківщини
09:27
діти, війна
Внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинули 470 дітей
09:21
ракета
Росіяни за добу 45 разів обстріляли Херсонщину
09:07
США, Південна Корея
Наступного тижня президенти США і Південної Кореї обговорять питання ядерної загрози з боку КНДР
08:04
OPINION
Михайло Жернаков
Заради виборів влада прагне захопити Конституційний суд
08:00
ЗСУ, контрнаступ
ЗСУ знищили 680 російських військових, 4 танки, 4 засоби ППО та 4 бронемашини за добу війни
06:55
Ірина Верещук
Працевлаштуватися внутрішньо переміщеним особам допоможуть ваучери на перекваліфікацію, - Верещук
06:46
авіація ЗСУ
За минулу добу авіація ЗСУ завдала п'ять ударів по районах скупчення ворога, - Генштаб
06:22
дрон Shahed-136. Ілюстративна світлина
РФ почала використовувати новий тип "шахедів", - ISW
06:03
Держдеп США
Переговори щодо війни в Україні мають відбуватись на умовах Києва, - Держдеп
05:48
Ларрі Елдер
Шоумен Ларрі Елдер висунув свою кандидатуру у президенти США від республіканців
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV