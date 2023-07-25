Путін намагається відокремити Україну від підтримки Заходу, використовуючи проплачених політиків, - британський полковник Грант
Глен Грант, полковник армії Великої Британії у відставці, військовий експерт, зазначив, що Путін не відмовляється від ідеї домінувати над Україною і веде гібридні бойові дії
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Путін переходить з різних осередків ведення війни. Він веде гібридні бойові дії, завдяки шпигунам, проплаченим політикам. Тобто будь-які дії для нього є адекватними, якщо вони будуть чинити деструктивний ефект. Путін намагається створити таку ситуацію, у якій Україна може бути відокремлена від західної підтримки. І це лише одна з дій, яку Путін намагається зробити", - сказав полковник армії Великої Британії у відставці.
Глен Грант вважає, що Путін не відмовляється від ідеї домінувати над Україною.
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