Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Путін переходить з різних осередків ведення війни. Він веде гібридні бойові дії, завдяки шпигунам, проплаченим політикам. Тобто будь-які дії для нього є адекватними, якщо вони будуть чинити деструктивний ефект. Путін намагається створити таку ситуацію, у якій Україна може бути відокремлена від західної підтримки. І це лише одна з дій, яку Путін намагається зробити", - сказав полковник армії Великої Британії у відставці.

Глен Грант вважає, що Путін не відмовляється від ідеї домінувати над Україною.