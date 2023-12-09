"Путін не повинен очікувати, що ми відступимо": Шольц заявив, що Німеччина має бути готовою до більшої підтримки України

Про це Шольц заявив під час виступу на з'їзді Соціал-демократичної партії Німеччини, передає DW.

На його думку, Німеччина повинна бути готовою до збільшення допомоги Україні, у випадку, якщо "інші союзники ослабнуть".

"Ця війна, ймовірно, не закінчиться найближчим часом. Тому важливо, щоб ми могли робити те, що необхідно протягом тривалого часу, а саме продовжувати підтримувати Україну в її оборонній кампанії", - сказав канцлер.

Шольц також повідомив, що він підтримуватиме подальшу військову допомогу Україні, оскільки російський президент Володимир Путін "не повинен очікувати, що ми відступимо".