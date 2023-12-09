"Путін не повинен очікувати, що ми відступимо": Шольц заявив, що Німеччина має бути готовою до більшої підтримки України
Канцлер Німеччини Олаф Шольц у суботу, 9 грудня, заявив, що країна повинна готуватися до більшої та довготривалішої підтримки України у війні проти РФ
Про це Шольц заявив під час виступу на з'їзді Соціал-демократичної партії Німеччини, передає DW.
На його думку, Німеччина повинна бути готовою до збільшення допомоги Україні, у випадку, якщо "інші союзники ослабнуть".
"Ця війна, ймовірно, не закінчиться найближчим часом. Тому важливо, щоб ми могли робити те, що необхідно протягом тривалого часу, а саме продовжувати підтримувати Україну в її оборонній кампанії", - сказав канцлер.
Шольц також повідомив, що він підтримуватиме подальшу військову допомогу Україні, оскільки російський президент Володимир Путін "не повинен очікувати, що ми відступимо".
- Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що наразі існує затримка з постачанням зброї в Україну, оскільки промисловість не встигає за попитом. Він пообіцяв збільшити виробництво озброєння.
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