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Путін побоявся їхати в Африку, а Китай причетний до вторгнення РФ в Україну. Акценти світових ЗМІ 20 липня

Юрій Мартинович
20 липня, 2023 четвер
10:59
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань була заява директора таємної англійської розвідувальної організації MI6 про те, що Китай причетний до війни Росії в Україні, а також відмова Володимира Путіна від ідеї відвідати саміт у Південній Африці

На таких темах акцентують міжнародні видання станом на ранок 20 липня.

Путіна не буде в Африці

путін

Фото: Getty Images

 

Міжнародні видання звернули увагу на програш президента Росії Володимира Путіна у дипломатичній війні щодо його можливої участі на міжнародному саміті в ПАР. У The Washington Post написали статтю про те, що президент Росії, на котрого Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт за військові злочини в Україні, не відвідає наступного місяця саміт групи країн БРІКС у Південній Африці "за взаємною згодою", повідомила в середу адміністрація президента Південної Африки.

Угода з Кремлем кладе кінець дипломатичним труднощам для Південної Африки: як член МКС, вона мала б зобов’язання заарештувати Путіна після його прибуття в країну.

Незручна ситуація, яка спонукала деяких офіційних осіб у Південній Африці запропонувати країні вийти з суду, підкреслила, як війна Москви проти України зашкодила міжнародному авторитету Путіна.

Очікувалося, що участь у саміті стане ключовим моментом у дипломатичному календарі Путіна на 2023 рік, частиною спроб Кремля представити його як лідера з багатьма сильними глобальними союзниками, який формує новий багатополярний світовий порядок на противагу Сполученим Штатам. Такі угруповання, як БРІКС, що складається з Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південної Африки, є ключовими для цього бачення.

Поява Путіна на саміті також зневажила б МКС і підірвала б його авторитет.

"За взаємною згодою, президент Російської Федерації Володимир Путін не буде присутній на саміті, але РФ представлятиме міністр закордонних справ Сергій Лавров", — йдеться в заяві офісу президента ПАР.

Південна Африка сприймається на Заході як один із найсильніших друзів Росії в Африці, але рішучість Путіна взяти участь у саміті поставила Південку Африку в неприйнятне становище, кажуть аналітики, оскільки будь-яка невдача щодо його арешту означала б порушення законодавства в країні.

Китай причетний до вторгнення Росії в Україну

Китай та росія

Фото: gettyimages

 

Глава МІ-6 Річард Мур заявив, що Китай причетний до вторгнення Росії в Україну, пише The Guardian. Він звинуватив уряд Китаю та його лідера Сі Цзіньпіна в "абсолютній причетності" до вторгнення Росії в Україну.

Незадовго до того, як Росія вторглася в Україну, Сі Цзіньпін і Володимир Путін підписали "безмежне" партнерство між своїми країнами. Після початку війни уряд Китаю намагався представити себе як нейтрального миротворця, і були ознаки невдоволення Сі Цзіньпіном подіями, але на практиці Пекін відмовився публічно засуджувати чи перешкоджати Росії, а високопосадовці часто висловлювали пряму підтримку.   

"Коли Путін вторгся в Україну, китайці явно підтримали росіян", — сказав Мур. "Вони повністю підтримали росіян дипломатично, вони утрималися під час ключових голосувань в ООН, вони абсолютно цинічно повторили всі російські тези і звинуватили у всьому НАТО".

Мур також сказав, що баланс сил між Росією та Китаєм змінився на користь останнього, і це вдарило по престижу Путіна в Росії.

Україні все більше зброї потрібно ремонтувати 

ЗСУ

Фото: GeneralStaff.ua

 

У Politico написали аналітичну статтю про те, що основні зусилля союзників України переходять від дарування зброї до її ремонту. Після 17 місяців війни Україна накопичила приголомшливий і різноманітний арсенал техніки, яку потрібно підтримувати.

Зосередження Заходу на розбудові української військової машини суттєво змістилося на ремонт і підтримку цієї зброї, усвідомлюючи, що війна триватиме місяці й роки, сказав головний представник Пентагону з питань придбання.

Ще до того, як Україна розпочала свій контрнаступ цього літа, союзники дедалі більше хвилювалися тим, що зусилля, спрямовані на забезпечення працездатності наданого обладнання, не відповідають потребам на полі бою.

"Ми створюємо ремонтні підприємства в Європі, ми перекладаємо посібники (з навчання та ремонту), ми маємо зробити набагато більше разом, щоб приділяти цьому більше уваги країнами-партнерами", - сказав один з начальників Пентагону Вільям Лаплант.

Підтримка сучасного обладнання вартістю мільярди доларів у робочому стані, щоб Київ міг продовжувати свій контрнаступ, є однією з основних функцій робочої групи з 22 країн, очолюваної США, Польщею та Великобританією, на чолі з Вільямом Лаплантом.

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