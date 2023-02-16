Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Путін веде хуліганську політику, ясно, що злочинну і щодо Заходу. Путін не може запропонувати Заходу якесь бачення, вони говорять про багатополярний світ. А що Росія може запропонувати, яку модель розвитку - танки, ракети, вбивство, мордування, руйнації, війни. Яку привабливу модель Росія пропонує світу? Якщо США та Європа пропонує привабливу модель, за якою хочуть жити мільярди людей на цій планеті, то що пропонує Росія? Я переконаний, що точно не ту модель, за якою більшість людей хочуть жити", - наголосив Мусієнко.

Директор Центру військово-правових досліджень також додав, що росіяни постійно дивляться на Захід. Керівництво РФ постійно говорить, що хоче перемовин.

"Путін, як хуліган намагається постійно займатися ескалацією. Штурхнути, щоб його помітили, бо інакше його неможливо помітити, тільки коли він погрожує ракетами і ядерною зброєю. Насправді Путін прагне перемовин із Заходом, але у своїй схибленій логіці та уяві. Північна Корея тримається завдяки підтримці Китаю. Китай не буде готовий взяти на утримання ще й Росію. За цим сценарієм Росія муситиме віддати свої території Китаю. Росія була інтегрована в західні економічні процеси й зараз переорієнтуватися їм дуже складно, і успіхи в цих процесах у них не спостерігаються", - підкреслив Мусієнко.