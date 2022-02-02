Путін призначив Поклонську на посаду заступника голови Росспівробітництва

Указ президента РФ Володимира Путіна опубліковано на офіційному порталі правової інформації.

Так, одним указом Поклонську звільнено з посади посла Росії в Республіці Кабо-Верде на островах Зеленого Мису. А iншим - призначено заступницею голови Росспівробітництва.











13 жовтня 2021 року президент РФ Володимир Путін призначив Поклонську послом Росії у Кабо-Верде.

Того ж дня Міністерство закордонних справ України порушило перед урядом Кабо-Верде питання злочинної діяльності Наталії Поклонської, оскільки колишня прокурор російської окупаційної адміністрації в Криму розшукується за державну зраду проти України, а також перебуває під санкціями України, ЄС, США, Канади та Японії.



Згодом стало відомо, що Поклонська не буде послом РФ в Кабо-Верде через "особисті обставини".



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