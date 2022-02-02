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Путін призначив Поклонську на посаду заступника голови Росспівробітництва

2 лютого, 2022 середа
21:01
Світ

Експрокурор окупаційної адміністрації Криму та ексдепутат Держдуми РФ Наталія Поклонська стала заступницею голови Росспівробітництва

Указ президента РФ Володимира Путіна опубліковано на офіційному порталі правової інформації.

Так, одним указом Поклонську звільнено з посади посла Росії в Республіці Кабо-Верде на островах Зеленого Мису. А iншим - призначено заступницею голови Росспівробітництва.




13 жовтня 2021 року президент РФ Володимир Путін призначив Поклонську послом Росії у Кабо-Верде.

Того ж дня Міністерство закордонних справ України порушило перед урядом Кабо-Верде питання злочинної діяльності Наталії Поклонської, оскільки колишня прокурор російської окупаційної адміністрації в Криму розшукується за державну зраду проти України, а також перебуває під санкціями України, ЄС, США, Канади та Японії.

Згодом стало відомо, що Поклонська не буде послом РФ в Кабо-Верде через "особисті обставини".

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Росія
Наталія Поклонська
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