Таку думку він висловив в етері програми "Студія Захід з Антіном Борковським" на телеканалі "Еспресо".

"Ми бачимо, що Путін слабшає на зовнішньому контурі. Багато регіональних лідерів, від Казахстану до навіть Білорусі, середовище союзників у Східній Європі потрохи відходять, розуміючи, що з Путіним майбутнього не буде. Процес розпаду йде, розрідження статусу Москви як гегемона на просторі Східної Європи й частково в Азії йде", - підкреслив Фейгін.

Політик нагадав, що 7 жовтня Путіну виповнюється 70 років.

"Вже й вікові характеристики точно не сприяють до прийняття компромісних рішень, гнучких, які передбачали б подальшу його долю. Це цілковито критичні рішення, які означають, що цій людині втрачати в майбутньому немає чого, він втратив усе, що міг, і тепер тримає те, що має. Також є можливість перевороту. Це може статися, коли Путін буде тотально ослабленим публічно, коли надто публічною та очевидною буде поразка. Наприклад, деокупація Херсону, коли війська ЗСУ увірвуться до Криму. В якийсь момент буде простіше позбавитися 70-річного старого, повішати на нього усе і сказати: ми тут ні до чого, домовляймося та шукаємо компромісів", - зауважив Фейгін.

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