Мовляв, хай комісія ООН і Міжнародний кримінальний суд як собі хочуть, а ми свого фюрерішку демонстративно покатаємо по місцях злочинів. Ще й театр огляне, осквернить пам‘ять невинно убитих.

У Західному світі мова символів дуже важлива. І подібними діями Путін відбирає сумніви у тих, хто ще вагається, чим і як має закінчитись війна. Тож чекаємо новин і про допомогу Україні, і економічні удари по Росії.

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А поки діють уже запроваджені санкції:

1. Російський експорт нафти перейшов на флот танкерів із незрозумілою формою власності та неадекватною страховкою, що викликає побоювання щодо здатності реагувати на потенційні катастрофи.

Тож до всіх злочинів рашистів невдовзі додадуться ще й екологічні.

У Західному світі мова символів дуже важлива. І подібними діями Путін відбирає сумніви у тих, хто ще вагається, чим і як має закінчитись війна. Тож чекаємо новин і про допомогу Україні, і економічні удари по Росії

2. У 2022 році 75% підприємств зіткнулися з проблемами через відмову іноземних контрагентів від постачань до Росії, 43% постраждали через проблеми з логістикою, 31% зазнавали труднощів з транскордонними платежами.

"Імпортозаміщення" на Росії провалюється.

3. Рекордно дорога реконструкція БАМу і Транссибу, що затримується на кілька років, призвела до нестачі пропускної спроможності транспортних шляхів у східному напрямку.

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4. Станом на 1 лютого 2023 року, на руках у російських домогосподарств було 7,33 трлн руб готівки в іноземній валюті, або $105,4 млрд.

Це рекордний обсяг із 2018 року, за весь час доступної статистики.

5. З 1 липня по 1 грудня 2022 року обсяг валютної готівки у домогосподарств на Росії зріс на $4,3 млрд проти $1,3 млрд, відображених у старій статистиці.

Не вірять росіяни в перспективи своєї країни і її рубля.

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Про автора. Ростислав Павленко, український політик, політолог, політтехнолог, викладач. Народний депутат України IX скликання

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